Eine Ersparnis von bis zu 13.014 Euro ist möglich! (H Der Formentor ist das erste, komplett selbstentwickelte Auto von Seats Sportmarke Cupra . Mit seinem aggressiven Design und den kupferfarbenen Akzenten (Erkennungszeichen von allen Cupra-Modellen) macht der ordentlich was her. Inzwischen gibt es das SUV auch als Plug-in-Hybrid , den Cupra e-Hybrid nennt. Die Elektrifizierung macht ihn aber optisch nicht zahmer. Nur durch die vier eckig-angedeuteten Endrohre in der Schürze hebt er sich von seinen Geschwistern ohne Elektromotor ab, die sind natürlich in Kupfer gehalten. Für das digitale Cockpit gibt es natürlich spezielle Anzeigen, bei denen beispielsweise die verbleibende elektrische Reichweite im Mittelpunkt steht. Die liegt je nach Leistung bei bis zu 59 Kilometer, geliefert von einer 12,8 kWh großen Batterie . Den Formentor mit Stecker gibt es in zwei Leistungsstufen, mit 204 oder 245 PS. Dabei ist der Elektromotor mit 115 PS immer gleich stark, nur der Output des 1,4 Liter großen Benziners variiert. Mit einem Basispreis von knapp unter 40.000 Euro ist der Formentor e-Hybrid allerdings nicht ganz günstig. Bei carwow.de gibt es jedoch aktuell ordentlich Rabatt:(H ier gibt es alle Infos zum Neuwagenkauf im Internet

Hinweis Cupra Formentor e-Hybrid mit bis zu 13.014 Euro Rabatt bei carwow.de Zum Angebot Pfeil

Am meisten Rabatt gibt es dabei auf das stärkere Modell in der Ausstattung "VZ". Neben 41 PS mehr Leistung steht das Auto auch serienmäßig auf 19-Zoll-Felgen und hat ein adaptives Fahrwerk an Bord. Im Innenraum findet sich der größere Infotainmentbildschirm (12 Zoll), Fahrer und Beifahrer nehmen auf Schalensitzen Platz. 43.230 Euro kostet der stärkere Formentor e-Hybrid eigentlich, bei carwow.de gibt es auf das Auto allerdings hohe Rabatte. Eine Ersparnis von bis zu 13.014 Euro ist drin, das sind 30 Prozent des Listenpreises! Prozentual gesehen liegt der Preisnachlass bei der Basisvariante des Plug-in-Hybriden auf demselben Niveau. Für die etwas schwächere Variante liegt die UVP bei 39.890 Euro, hier kann man bei carwow.de bis zu 11.743 Euro sparen – entspricht rund 29 Prozent.