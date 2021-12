Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) habendie Möglichkeit, den. Auch bei diesem Deal wird einefällig, die vom Leasingnehmer als Vorleistung erbracht werden muss. Bei korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) wird der Betrag allerdings voll erstattet. Bedingung für die volle Rückzahlung ist eine, die bei diesem Angebot erfüllt wird. Ist eine längere Laufzeit gewünscht, dann muss diese beim Leasingpartner angefragt werden. Diesind mit den üblichenangegeben. Wer mehr fahren möchte, zahlt mehr. Maximal können 50.000 Kilometer jährlich zurückgelegt werden. In diesem Fall kostet der Cupra aber auch 287 Euro netto monatlich.

In Kooperation mit

Einmalig hinzu kommen 747,89 Euro netto (890 Euro brutto) für die Überführung, sodass sich für zwei Jahre günstigein Höhe von(89 Euro mal 24 plus 747,89 Euro) ergeben. Wer dafür einen richtig sportlichen Kombi erwartet, der könnte allerdings enttäuscht werden, denn im AUTO BILD-Test konnte der Antrieb nicht überzeugen: "Wer zu Hause oder in der Nähe keine Lademöglichkeit hat, braucht über einen Sport-PHEV gar nicht nachzudenken. DennDafür konnte der Cupra im Kapitel Fahrwerk punkten: "Dasgefällt mit einer schönen Spreizung zwischen Komfort und Sport, wobeiist – der Fokus tendiert insgesamt in Richtung Alltag", lautet das Urteil.