Der Cupra Leon Sportstourer bietet Fahrspaß und gleichzeitig Platz für die ganze Familie. Und mit dem 1.4 e-Hybrid fährt man zusätzlich umweltfreundlich. Der Leon ST vereint also viele Welten. Und was kostet so ein Allrounder mit 150 kW (204 PS) und 70 Kilometer rein elektrischer Reichweite? Ab Werk müssen für den elektrifizierten Cupra Leon mindestens 40.645 Euro gezahlt werden.