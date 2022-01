Vorstellung und Preis: Dacia Duster startet knapp über 12.000 Euro

Seit 2017 steht die zweite Generation des SUVs bei den Händlern, 2021 wurde sie mit einem Facelift aufgefrischt. Der Rumäne steht auf der B0-Plattform von Renault und teilt sich die Technik mit dem Renault Captur.

Mit einem Basispreis von 12.290 Euro ist der Dacia Duster das günstigste SUV, das derzeit in Deutschland angeboten wird. Verkauft wird das kompakte SUV in sechs verschiedenen Ausstattungslinien und mit einer Auswahl an Benzin- und Dieselmotoren sowie in einer Autogas-Version. Die Kraft wird an die Vorderräder abgegeben, der 150-PS-Benziner und der Diesel sind auch mit Allradantrieb zu haben.

Dacia Duster (2022): Preise Access Essential Comfort Prestige Prestige+ Sondermodell Extreme Pfeil Pfeil Abzweigung TCe 90 2WD* Abzweigung Abzweigung TCe 130 2WD* Abzweigung Abzweigung TCe 150 4WD* Abzweigung Abzweigung TCe 150 EDC 2WD** Abzweigung Abzweigung DCi 115 2WD* Abzweigung Abzweigung DCi 115 4WD* Abzweigung Abzweigung TCe 100 ECO-G 2WD* Abzweigung ab 12.290 Euro – – – – – – ab 13.650 Euro – – – ab 16.050 Euro – ab 13.950 Euro ab 15.450 Euro ab 17.250 Euro – – ab 17.850 Euro ab 20.450 Euro ab 15.750 Euro – ab 18.350 Euro ab 21.650 Euro ab 20.750 Euro ab 18.950 Euro ab 21.550 Euro ab 16.850 Euro – – – – ab 19.950 Euro – ab 17.350 Euro – ab 19.450 Euro ab 22.750 Euro ab 21.850 Euro ab 20.050 Euro – ab 17.950 Euro

Design und Abmessungen: LED-Technik serienmäßig im Duster

Verglichen mit der ersten Generation ist der aktuelle Duster deutlich markanter geworden. 2021 wurde das SUV zuletzt aufgefrischt, was vor allem an den Rückleuchten zu erkennen ist, die eine Y-Grafik bekommen haben. Das Y-Motiv zieht sich durchs ganze Auto, findet sich auch bei den Frontscheinwerfern, die jetzt mit serienmäßiger LED-Technik für Abblendlicht und Blinker bestückt sind.

In der Länge hat der Duster zum Vorgänger um zwei Zentimeter zugelegt (Duster I: 4,32 Meter, Duster II: 4,34 Meter), der Radstand bleibt aber mit 2,67 Metern gleich. Besonders in der Höhe hat die zweite Generation abgenommen, mit 1,63 Metern ist das SUV rund fünf Zentimeter niedriger.



Die Abmessungen im Überblick:

• Länge: 4,34 Meter

• Breite: 1,80 Meter

• Höhe: 1,63 Meter

• Radstand: 2,67 Meter

• Kofferraum: 478 bis 1623 Liter

Gebrauchtwagen-Check: Lohnt sich ein gebrauchter Duster?

In Deutschland ist der Dacia Duster ein konkurrenzlos günstiges SUV. Auch der Wertverlust hält sich auf einem niedrigen Niveau, die Gebrauchtwagen-Preise sind recht stabil. So ist es oft günstiger, einen Neuwagen zu kaufen. Trotz der Kleinwagen-Basis überzeugt der Rumäne mit seinem großzügigen Platzangebot, das fast Mittelklasse-Niveau reicht.

Die Einrichtung ist schlicht, aber nicht ohne Charme. Das Fahrwerk bietet umso mehr Komfort, je schlechter die Straße wird. Kurviges Terrain und die Autobahn sind aber nicht seine Domäne aufgrund schwacher Dämpfung, schwammiger Lenkung und unbestimmtem Geradeauslauf.

Doch die erste Generation leistet sich auch Probleme. Turbolader und Einspritzpumpe sind anfällig. Beschwerden gibt es auch über Ausdünstungen der Kunststoffe bei massiver Sonneneinstrahlung. Aufgrund von Schäden an den Zündkerzen oder der Motorsteuerung ruckeln die Benziner öfter, Ölverlust und defekte Abgasanlagen werden immer wieder bemängelt. Dafür hält sich Rost beim Duster in Grenzen. Die Antriebswellen bleiben ebenso unauffällig – mit kleinem Ausreißer der ältesten Exemplare. Federn und Dämpfer überschreiten den Mängelschnitt kaum. Auch die Bremsscheiben bleiben meist unter dem Schnitt, Leitungen und Schläuche halten bis ins Alter.

Innenraum: Viel Hartplastik im Duster

Zoom Der Anteil an Hartplastik ist im Duster etwas höher. Kunstleder in den Türen und auf der Mittelkonsole setzt schöne Akzente.





Der günstige Einstiegspreis ist besonders im Innenraum gut zu erkennen. In der Basisversion "Access" gibt es anstelle eines Radios oder Navigation lediglich zwei Ablagefächer in der Mittelkonsole, erst ab der Ausstattungslinie "Essential" ist ein Radio oder optionales Media-Display verfügbar. Letzteres ist in der Linie "Prestige" sogar serienmäßig verbaut. Der Anteil an Hartplastik liegt selbstverständlich über dem Schnitt, kann aber mit Kunstleder auf den Armauflagen in den Türen und an der Mittelkonsole eine Portion mehr Wertigkeit bekommen.



Fahren: Komfortables Fahrwerk, aber wenig Sicherheitsausstattung

ersten Test fallen die zum Facelift aufgemöbelten Sitze mit strafferer Polsterung auf, die auf langen Strecken mehr Komfort bieten. Wer aber über 1,90 Meter groß ist, der findet keine optimale Sitzposition. Hier mangelt es schlicht und ergreifend an ausreichend Verstellmöglichkeiten. In Reihe zwei besteht wenig Grund zur Klage, die Bank gefällt mit angenehmer Polsterung und ausreichend Auflagefläche. Imfallen die zum Facelift aufgemöbeltenauf, die auf langen Strecken mehr Komfort bieten. Wer aber über 1,90 Meter groß ist, der findet keine optimale Sitzposition. Hier mangelt es schlicht und ergreifend an ausreichend Verstellmöglichkeiten. In Reihe zwei besteht wenig Grund zur Klage, die Bank gefällt mit angenehmer Polsterung und ausreichend Auflagefläche.

Der Einstieg gelingt dank weit öffnender Türen und guter Sitzhöhe sehr bequem. Weniger großzügig geht's dafür im Kofferraum zu. Bei umgeklappter Rückbank müssen schwere und sperrige Gegenstände noch immer über eine recht ordentliche Stufe gewuchtet werden.

Weiches Fahrwerk und moderater Verbrauch



Auf der Straße zeigt sich das Fahrwerk von seiner französisch weichen Seite, Sportlichkeit steht beim Duster nicht im Vordergrund. Das ist auch bei der Lenkung zu spüren. Mangelhafte Präzision und wenig bis gar keine Rückmeldung gefallen nicht wirklich, passen aber grundsätzlich zum entspannten Charakter. Passend dazu gesellen sich auch der aufgeladene Vierzylinder und das Sechsgang-DSG, das im geforderten Sprint etwas träge reagiert.

Den mit 7,4 Litern auf 100 Kilometer mäßigen Verbrauch verdankt der Duster auch seinem Leergewicht von nur knapp über 1,3 Tonnen. Alternativ zum Doppelkuppler empfiehlt AUTO BILD die mit 130 PS leicht schwächere Variante (-2400 Euro) mit Sechsgang-Schaltgetriebe oder gleich den Allradler (+900 Euro).

Zoom Serienmäßige LED-Technik in Scheinwerfern und Rückleuchten mit Y-Grafik zieren die Optik des Duster.



Das hauseigene Infotainment überzeugt dank kaum vorhandener Funktionen mit kinderleichter Bedienung. Apple CarPlay und Android Auto kommunizieren aber kabellos mit dem System, so lässt sich jeder Stau zielsicher umfahren. Beim Kapitel Sicherheitsausstattung schwächelt der Duster aber, denn hier gibt die Preisliste so gut wie nichts her.

Notbrems- und Spurhalteassistent sowie Querverkehrs- und Spurverlassenswarner sucht man hier vergeblich. Einen Totwinkelwarner gibt es zwar, aber das war's dann auch. Wer sich daran stört, der sollte sich in einer höheren Preisklasse umschauen. Wer jedoch ohne Probleme und preisgünstig von A nach B möchte, ist bei Dacia genau richtig.

Motoren: Duster fährt mit Drei- und Vierzylindern vor



Für den Antrieb des Dacia Duster stehen drei Benziner, ein Diesel und ein Autogasantrieb zur Wahl. Den Einstieg bildet der TCe 90 mit einem 91 PS starken Einliter-Dreizylinder-Benziner (maximal 160 Nm Drehmoment). Der mittlere Benziner kommt mit vier Töpfen und 131 PS. Geschaltet wird manuell über sechs Gänge. Ein Doppelkupplungsgetriebe gibt es nur in Verbindung mit dem 150 PS starken Vierzylinder-Benziner und Frontantrieb.

Diesel-Aggregat mit 1,5 Litern Hubraum und 116 PS. Den Diesel gibt es wahlweise mit Vorderrad- oder Allradantrieb. Auch mit im Programm: Eine Autogasversion mit 101 PS und 170 Nm maximalem Drehmoment. Als E-Auto gibt es den Dacia Duster nicht – diese Rolle übernimmt der Dacia Spring, der gleichzeitig das erste Elektro-Modell der Marke ist.

Den Top-Benziner gibt es auch mit Allrad, aber nur in Kombination mit dem 6-Gang-Schaltgetriebe. Das. Den Diesel gibt es wahlweise mit Vorderrad- oder Allradantrieb. Auch mit im Programm: Eine Autogasversion mit 101 PS und 170 Nm maximalem Drehmoment.

Dacia Duster (2022): Alle Motoren TCe 90 2WD TCe 130 2WD TCe 150 4WD TCe 150 EDC 2WD DCi 115 2WD DCi 115 4WD TCe 100 ECO-G 2WD Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Kraftstoff Abzweigung Abzweigung Leistung/max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Verbrauch kombiniert nach WLTP Abzweigung Abzweigung CO2-Emissionen kombiniert Abzweigung Abzweigung Abgasnorm Abzweigung Dreizylinder-Turbo 999 cm³ Benzin 91 PS (67 kW)/160 Nm 6-Gang-Schaltgetriebe Vorderradantieb 13,1 s 166 km/h 5,6 l/100 km* 129 g/km* Euro 6 Vierzylinder-Turbo 1332 cm³ Benzin 131 PS (96 kW)/240 Nm 6-Gang-Schaltgetriebe Vorderradantieb 10,6 s 193 km/h 5,7 l/100 km* 131 g/km* Euro 6 Vierzylinder-Turbo 1332 cm³ Benzin 150 PS (110 kW)/250 Nm 6-Gang-Schaltgetriebe Allradantrieb 10,4 s 198 km/h 6,1 l/100 km* 139 g/km* Euro 6 Vierzylinder-Turbo 1332 cm³ Benzin 150 PS (110 kW)/250 Nm 6-Gang-DSG Vorderradantieb 9,7 s 199 km/h 5,4 l/100 km* 121 g/km* Euro 6 Vierzylinder-Turbo 1461 cm³ Diesel 116 PS (85 kW)/260 Nm 6-Gang-Schaltgetriebe Vorderradantieb 10,2 s 183 km/h 4,3 l/100 km* 112 g/km* Euro 6 Vierzylinder-Turbo 1461 cm³ Diesel 114 PS (84 kW)/260 Nm 6-Gang-Schaltgetriebe Allradantrieb 10,2 s 175 km/h 4,7 l/100 km* 124 g/km* Euro 6 Dreizylinder-Turbo 999 cm³ Autogas 101 PS (74 kW)/170 Nm 6-Gang-Schaltgetriebe Vorderradantieb 15,1 s 168 km/h 7,1 l/100 km* 116 g/km* Euro 6

Dauertest: Solide Technik, aber leichter Rost

Es gibt Auto-Weisheiten, die bleiben im Laufe eines Langzeittests einfach auf der Strecke. Etwa diese: Wo wenig dran ist, kann auch nur wenig kaputtgehen. Stimmt im Kern, doch bei einem Getriebeschaden rettet der günstige Preis und die magere Ausstattung die Dauertest-Bilanz auch nicht mehr. Dies geschah bei der ersten Generation des Duster, der den 100.000 Kilometer-Marathon nur mit der Note 4 abschloss.

Zoom Die zweite Generation macht einiges wieder gut, was beim ersten Duster schiefging. Testnote: 2.





Als die zweite Generation auf den Markt kam, überließ Dacia der AUTO BILD-Redaktion ein Exemplar zum großen Stresstest, diesmal mit Benziner und Frontantrieb statt Diesel und Allrad. Im Alltag wurden vor allem die unharmonische Gasannahme, das schlechte Warmstartverhalten und der mit 115 Sauger-PS sehr durchzugsschwache Motor kritisiert. Immerhin: Seit 2019 hat Dacia nur noch turboaufgeladene Aggregate im Programm; selbst die 91 PS starke Basis hat mehr Drehmoment als der 1.6er-Sauger.

Wer den schwachen Antrieb ausblenden konnte, der freute sich aber über guten Abrollkomfort und ein weich abgestimmtes Fahrwerk. Zweithäufigster Kritikpunkt war der fehlende Seitenhalt der Sitze vorne und hinten. Die kaum packende Kurvenunterstützung sorgte immer wieder dafür, dass die Passagiere in den Kurven in ihren Gurten hingen.

Die Technik hält, der Rostschutz könnte besser sein

Technisch machte der Duster zunächst wenig Hoffnung auf gute Ergebnisse, denn bereits nach nur 40.000 Kilometern war der komplette Wechsel der vorderen Bremsen fällig. Der neue Satz hatte aber einen längeren Atem und hielt bis zum Ende durch. Und auch sonst ging, abgesehen von einer Glühbirne, nichts kaputt. Für eine Eins reichte es zum Schluss aber leider nicht – für die kleine Sensation hätte es einen umfassenderen Korrosionsschutz gebraucht.