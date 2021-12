neues Auto suchen, bedeuten nicht selten Stress pur. "Was muss sein?" – "Was empfiehlst du?" – "Was gilt es zu beachten?" Zu viel sollte das neue Vehikel in der Regel nicht kosten. Etwas Komfort darf es aber auch gern sein. Kein Problem. An Dacia denken nach wie vor viele nicht. Eine Tatsache, die die Rumänen nicht verdienen. Der frische Duster muss den Vergleich mit der Konkurrenz kaum scheuen, punktet er doch nach wie vor mit unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis. (Wichtige Tipps für den Neuwagenkauf im Internet) Freunde, die einsuchen, bedeuten nicht selten Stress pur. "Was muss sein?" – "Was empfiehlst du?" – "Was gilt es zu beachten?" Zu viel sollte das neue Vehikel in der Regel nicht kosten. Etwasdarf es aber auch gern sein. Kein Problem. Andenken nach wie vor viele nicht. Eine Tatsache, die die Rumänen nicht verdienen. Dermuss den Vergleich mit der Konkurrenz kaum scheuen, punktet er doch nach wie vor mit unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Auto-ABO ID.3, Golf, Multivan, Ateca und weitere Modelle von VW, Seat und Skoda im Auto-Abo Flatrate, kurze Mindestlaufzeiten und monatliche Kündbarkeit: ID.3 ab 499 Euro/Monat, Seat Ateca ab 499 Euro/Monat. Jetzt Preise vergleichen! Zum Angebot In Kooperation mit



150 PS, Doppelkupplung und Linie Prestige (Serie) lässt auf den ersten Blick kaum Wünsche offen. Und der zweite Blick? Bestätigt den ersten. 20.000 Euro, dem wir nur wenig vorzuwerfen haben. Sicher, die Verarbeitung und Materialanmutung des Rumänen konkurrieren nicht mit der eines Mercedes-SUV, von klappernden Türen, wackeligen Sitzen und schluchtartigen Spaltmaßen kann aber in keinem Fall die Rede sein. Der Anteil an Hartplastik liegt selbstverständlich über dem Schnitt, an Charme nimmt das dem Duster jedoch wenig. Die Armauflagen in den Türen und die der Mittelkonsole gefallen mit Kunstleder, vermitteln so eine Portion mehr Wertigkeit. Unser Testexemplar mit, Doppelkupplung und(Serie) lässt auf den ersten Blick kaum Wünsche offen. Und der zweite Blick? Bestätigt den ersten. Dacia präsentiert hier einen Neuwagen für knapp über, dem wir nur wenig vorzuwerfen haben. Sicher, diedes Rumänen konkurrieren nicht mit der eines Mercedes-SUV, von klappernden Türen, wackeligen Sitzen und schluchtartigen Spaltmaßen kann aber in keinem Fall die Rede sein. Der Anteil an Hartplastik liegt selbstverständlich über dem Schnitt, an Charme nimmt das demjedoch wenig. Die Armauflagen in den Türen und die der Mittelkonsole gefallen mit, vermitteln so eine Portion mehr

Zoom Der Anteil an Hartplastik ist im Duster etwas höher. Kunstleder in den Türen und auf der Mittelkonsole setzt schöne Akzente.





Im Innenraum gibt es viel Hartplastik



Gleiches gilt für die aufgefrischten Sitze, die mit einer strafferen Polsterung auf längerer Strecke mehr Komfort bieten. Wer dem Durchschnitt entwachsen, also über 1,90 Meter groß ist, der findet aber keine optimale Sitzposition. Hier mangelt es schlicht und ergreifend an ausreichend Verstellmöglichkeiten. In Reihe zwei besteht wenig Grund zur Klage, die Bank gefällt mit angenehmer Polsterung und ausreichend Auflage. Dazu kommt auf allen Plätzen, dass der Einstieg dank weit öffnender Türen und guter Sitzhöhe sehr bequem gelingt. Weniger Bequemlichkeit liefert Dacia im Kofferraum. Bei umgeklappter Rückbank müssen Sie schwere und sperrige Gegenstände noch immer über eine recht ordentliche Stufe wuchten.

Fahrzeugdaten Dacia Duster TCe 150 2WD Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei U/min Abzweigung Abzweigung Nm bei U/min Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2 Abzweigung Abzweigung Verbrauch (nach WLTP-Norm) Abzweigung Abzweigung Tankinhalt/Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Ottopartikelfilter Abzweigung Abzweigung Kältemittel Klimaanlage Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis Abzweigung Vierzylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/1 Kette 1332 cm³ 110 (150)/6000 250/1700 199 km/h 6-Gang-Doppelkupplung Vorderradantrieb Scheiben/Trommel 215/60 R 17 H Michelin Primacy 4 6,5 x 17" 141 g/km 5,9 l 50 l/Super S R1234yf 69 dB(A) 1500/665 kg 445–1478 l 4341/1804–2050/1693 mm 20.490 Euro 20.490 Euro



günstige Einstiegspreis irgendwo herkommen muss, stellen wir vor allem bei der Lenkung des Duster fest. Mangelhafte Präzision und wenig bis gar keine Rückmeldung gefallen nicht wirklich, passen aber grundsätzlich zum entspannten Charakter. Das Fahrwerk präsentiert sich von französisch weichgespülter Seite, was wir begrüßen. Sportlichkeit steht bei Dacia ohnehin nicht im Fokus, was das unnötig früh eingreifende ESP beweist. Dass derirgendwo herkommen muss, stellen wir vor allem bei derdesfest. Mangelhafte Präzision und wenig bis gar keinegefallen nicht wirklich, passen aber grundsätzlich zum. Daspräsentiert sich von französisch weichgespülter Seite, was wir begrüßen. Sportlichkeit steht bei Dacia ohnehin nicht im Fokus, was das unnötig früh eingreifendebeweist.

Kaufen Dacia Duster günstig bei carwow.de kaufen Bei carwow.de gibt es günstige Neuwagen, darunter auch viele Dacia-Modelle wie den Duster. Zum Angebot



Vierzylinder und der Sechsgang-Doppelkuppler. Minimal mehr Spritzigkeit möchten wir dem Aggregat im Vergleich zum Vorgänger nicht absprechen, Ihre Erwartungshaltung darf aber nicht sehr hoch sein. Das neue DKG gibt sich bei ausgeglichener Herangehensweise nicht die Blöße, agiert bei gefordertem Sprint aber sehr träge. Dass der Verbrauch die mäßigen 7,4 Liter nicht übersteigt, verdankt der 1,3 Tonnen. Passend dazu gesellen sich der aufgeladeneund der. Minimal mehr Spritzigkeit möchten wir dem Aggregat im Vergleich zum Vorgänger nicht absprechen, Ihre Erwartungshaltung darf aber nicht sehr hoch sein. Dasgibt sich bei ausgeglichener Herangehensweise nicht die Blöße, agiert bei gefordertem Sprint aber sehr träge. Dass derdienicht übersteigt, verdankt der Duster seinem Leergewicht von nur knapp über

Play Dacia Duster (2021): Dauertest - SUV - Preis - Technik - Zerlegung - Info So hat der Dacia Duster die 100.000 Kilometer gemeistert



DKG die mit 130 Allradler (+900 Euro). Beantworten wir zum Schluss die eingangs gestellten Fragen. Mit den 150 PS fahren Sie weder unter- noch übermotorisiert. Linie Prestige kostet wahrlich keine Unsummen und vereint bis auf ganz wenige Ausnahmen alle Extras, die die breite Masse gern ihr Eigen nennt. Wir empfehlen alternativ zumdie mit 130 PS leicht schwächere Variante (–2400 Euro) mit Sechsgang-Schaltgetriebe oder gleich den(+900 Euro). Beantworten wir zum Schluss die eingangs gestellten Fragen. Mit denfahren Sie weder unter- noch übermotorisiert. Linie Prestige kostet wahrlich keine Unsummen und vereint bis auf ganz wenige Ausnahmen alle Extras, die die breite Masse gern ihr Eigen nennt.

Zoom Etwas mau: Für den Duster ist ein Totwinkelwarner zu haben – das war's. Mehr Fahrassistenz gibt es bei der teureren Konkurrenz.



Mehr Sicherheit bringt das Facelift nicht



hauseigene Infotainment überzeugt dank kaum vorhandener Funktionen mit kinderleichter Bedienung. Keine Sorge, Apple CarPlay und Android Auto kommunizieren kabellos mit dem System, so umrunden Sie zielsicher den nächsten Stau . Vorwürfe in geringem Maße müssen wir dem Duster allein im Kapitel Sicherheitsausstattung machen, denn hier zeigt die Preisliste so gut wie nichts. Kein Notbrems-, kein Spurhalteassistent , kein Querverkehrs- und kein Spurverlassenswarner. Dasüberzeugt dank kaum vorhandener Funktionen mit kinderleichter Bedienung. Keine Sorge,kommunizieren kabellos mit dem System, so umrunden Sie zielsicher den nächsten. Vorwürfe in geringem Maße müssen wir dem Duster allein im Kapitelmachen, denn hier zeigt die Preisliste so gut wie nichts. Kein Notbrems-, kein, kein Querverkehrs- und kein Spurverlassenswarner.

Messwerte Dacia Duster TCe 150 2WD Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch (Durchschnitt der 155-km-Testrunde) Abzweigung Abzweigung Abweichung zur WLTP-Angabe Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 3,7 s 9,7 s 15,3 s 27,5 s 5,0 s 6,9 s 1315/463 kg 60/40 % 11,1/10,7 m 670 mm 35,1 m 35,4 m 61 dB(A) 66 dB(A) 72 dB(A) 5,6 l S/100 km 7,4 l S/100 km +25 % 10,5 l S/100 km 174 g/km 670 km

Totwinkelwarner gibt's, aber dann hört's auch auf. Wen das tangiert, der muss sich in einer anderen Preisklasse umschauen. Wer jedoch ohne Probleme und preisgünstig von A nach B möchte, ist bei Dacia genau richtig. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich) Gut, einengibt's, aber dann hört's auch auf. Wen das tangiert, der muss sich in einer anderenumschauen. Wer jedoch ohne Probleme und preisgünstig von A nach B möchte, ist bei Dacia genau richtig.