Dacia Duster/VW Golf: Neuzulassungen in Europa

The #DaciaDuster was Europe's second top-selling car in August, only behind the #VWGolf. A record position for the Romanian B-SUV! pic.twitter.com/XsWBsyoYwo — JATO Dynamics (@JATO_Dynamics) October 1, 2019

er hätte das gedacht?Das zeigt die monatliche Statistik des Marktforschungsinstituts JATO Dynamics. Der Duster wurde in diesem Zeitraum 19.451 Mal neu zugelassen. Nur der VW Golf fand noch mehr neue Besitzer: 26.411 Neuwagen wurden angemeldet. Die Top fünf der Neuzulassungen in Europa werden komplett von VW und Dacia bestimmt, Platz drei belegt der VW T-Roc , dann folgt der Dacia Sandero und danach der VW Polo Das könnte daran liegen, dass die Rumänen nicht so viele Modelle in ihrem Portfolio haben wie andere Marken. Für die Statistik hat JATO Dynamics alle Zulassungen, also nicht nur private Neuanmeldungen, sondern auch Tages- und Händlerzulassungen ausgewertet.