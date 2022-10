Zu den optischen Merkmalen des neuen Markendesigns zählt vor allem das in der Mitte des Kühlergrills sitzende, in Weiß gehaltene Logo . Wie die Glieder einer Kette bilden die ineinandergreifenden Buchstaben D und C dessen minimalistische Linien, was für Einfachheit und Robustheit stehen soll.