Geld regiert die Welt. Doch wenn Sie bei unseren beiden Kastenwagen jetzt schon an die Kohle denken, bitten wir noch um ein wenig Geduld. Wir schauen uns erst einmal das Format unserer beiden Kandidaten an.

Der Dacia Jogger mit 110 PS trifft auf den 114 PS starken VW Caddy . Beide also mit fast gleich starken Benzinern, manuellem Sechsgang-Schaltgetriebe und bis zu sieben Sitzplätzen. Bei den Dimensionen werden die unterschiedlichen Konzepte schnell deutlich: niedersächsischer Kastenwagen gegen rumänischen Hochdach-Kombi mit Hang zum SUV-Design.

Zoom Die Sitze sechs und sieben lassen sich leicht ausbauen. Höhere Ladekante (67,5 cm), Ladeboden mit Erhebungen, stehend passt das Rad in den Jogger nicht.





Dabei ist der Jogger nur einen Hauch länger geraten als der Caddy, der sich wiederum ganze sieben Zentimeter breiter macht und vor allem satte 20 Zentimeter höher reckt. Die Maße geben schon einen Vorgeschmack auf das, was nach dem Öffnen der Türen auf die Passagiere wartet. Erwähnenswert: Caddy-Fahrer hocken beachtliche 68 Zentimeter hoch und damit neun Zentimeter höher als am Steuer des Jogger.

Caddy mit Schiebetüren



Dennoch verspürt man bei über 1,80 Meter Körpergröße den Wunsch, den Fahrersitz im Jogger etwas weiter abzusenken – geht aber nicht. Im Caddy passt die Sache besser, dazu bietet die höhere Windschutzscheibe den besseren Blick auf die Straße.

Zoom Nur 56 cm hohe Ladekante ohne Versatz und ein durchgängig ebener Boden im Caddy. Bis zu 2,5 Kubikmeter Platz reichen für mehrere Räder.







Aufgrund der massigen A-Säulen und dem nicht abzusehenden Ende der Motorhaube fällt die Rundumsicht aber nicht besser aus als im Dacia. Wohl aber der Zustieg, vor allem in die zweite Reihe. Das klappt beim Caddy dank der beiden Schiebetüren ganz besonders entspannt. ( Abenteuer Kastenwagen: VW Caddy PanAmericana im Test

Die angesprochenen Vorteile bei Breite und Höhe zahlen sich im Fond deutlich für den Volkswagen aus, dazu gibt es trotz der knapp fünf Zentimeter kürzeren Karosserie auch noch luftige Vorteile für Knie und Füße.

FAHRZEUGDATEN Dacia Jogger TCe 110 VW Candy 1.5 TSI Pfeil Pfeil Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei U/min Abzweigung Abzweigung Nm bei U/min Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2* Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Ottopartikelfilter Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 999 cm³ 81 (110)/5000 200/2900 183 km/h Sechsgang manuell Vorderradantrieb Scheiben/Trommel 205/60 R 16 H Michelin Primacy 4 6,5 x 16" 129 g/km 5,7 l 50 l Super Serie 68 dB(A) 1200/640 kg 75 kg 506–1807 l 4547/2007/1674 mm 2897 mm 16.500 € 20.600 € vorn quer 4 pro Zylinder/2 Zahnriemen 1498 cm³ 84 (114)/4500 220/1750 181 km/h Sechsgang manuell Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 215/55 R 17 H Continental EcoContact 6 6,5 x 17" 147 g/km 6,5 l 50 l Super Serie 69 dB(A) 1400/750 kg 75 kg 760–2556 l 4500/2100/1833 mm 2755 mm 27.929 € 31.821 €



Der Jogger kam zum Test aber als Siebensitzer, der Caddy verzichtete auf diese Option. Also zwängen wir uns im Dacia an der hochgestellten Rückbank vorbei. Die Übung ist für Große nicht ganz ohne. Hinten angekommen, gibt es aber wenig Grund für Klagen. Hier kommen platzmäßig auch Erwachsene klar.

Mechanismus mit Schrecken

Dazu lassen sich die seitlichen Fenster ausstellen – sympathisch. Beim Zurückklappen der zweiten Sitzreihe (Vorschrift bei jeder Fahrt) krachen die massiven Metallzapfen der schweren Bank in ihre Verankerung – extrem gefährlich, besonders für Kinderfüße!

Hier fehlt ein Dämpfer, der dem tückischen Mechanismus den Schrecken nimmt. Mit so einem ist die in gleicher Art aufstellbare Rückbank des Caddy gesegnet, was die Gefahr von Verletzungen deutlich reduziert.

Zoom Der Jogger kommt mit nervenschonender separater Klimabedienung.





Klopfen, tasten, sehen, riechen – die Vorteile bei der Qualität werden im Caddy schnell offensichtlich. Der legt sich gekonnt ins Zeug, um seine Lieferwagen-Herkunft zu verschleiern. Viel edler ist ein Golf 8 von innen auch nicht ausstaffiert. Doch abgesehen vom erwähnten Sicherheitsmangel gibt es am Innenraum des Jogger auch nicht viel zu beklagen.

Teppiche und Himmel sind etwas wabbeliger verlegt. Und wenn der Blick Richtung Boden wandert, grüßt das Hartplastik schneller als im VW . Ein richtiger Abtörner ist das alles jedoch nicht, im Gegenteil. Die zugegeben sehr einfachen Materialien wirken in Anbetracht des Preises angemessen und geschmackvoll in Szene gesetzt.

Dacia nur sechs Jahre Garantie gegen Durchrostung

Wer sich allerdings fragt, warum Dacia nur sechs Jahre Garantie gegen Durchrostung gewährt, sollte einen Blick auf den Unterboden wagen: einfache Schweißnähte, wenig Isolierung und viele Nester für Feuchtigkeit und Schmutz. Der Caddy-Unterboden wirkt selbst für fachunkundige Blicke deutlich solider. Daher unsere Empfehlung für Jogger-Käufer: Investieren Sie in eine nachträgliche Unterbodenversiegelung.

Zoom Bitte abschaffen: Die Slider unter dem Zentralbildschirm des Caddy führen ständig zu Fehlbedienung.





Der Dreizylinder des Dacia wirkt gleich nach dem Start deutlich präsenter, arbeitet mit mehr Vibrationen, allerdings auf durchaus verträglichem Niveau. Etwas störend hingegen sein schläfriger Drehmomentaufbau. Erst bei 2900 Touren kommt die gesamte Kraft seiner 200 Newtonmeter zum Tragen. Das Ansprechverhalten des Turboladers bietet offensichtlich noch Optimierungspotenzial.

Immerhin: Sein Hubraum- und Drehmomentdefizit kompensiert der Jogger dank seiner deutlich geringeren Leermasse. Oder anders ausgedrückt: Der nur vier PS stärkere Caddy gerät trotz knapp 300 Kilogramm Mehrgewicht hier nicht ins Hintertreffen. Zumindest nicht bei den Fahrleistungen, wo beide etwa gleichauf liegen. Der Jogger geht subjektiv zwar etwas ambitionierter ans Werk, das liegt aber vor allem am subtiler werkelnden Vierzylinder des Caddy.

Jogger profitiert von Diät

Beim Verbrauch profitiert der Jogger dann aber doch von seiner Diät. Fast einen halben Liter weniger genehmigte er sich auf unserer Testrunde. Im Geizmodus lässt sich der Unterschied auf knapp einen Liter erhöhen: 5,2 Liter Sparverbrauch sind für einen Benziner mit sieben Sitzen und ohne Spartechnik erwähnenswert.

Zoom Fahrwerk, Sitze, Dämmung und zahlreichere Assistenten – mehr Komfort bietet der Caddy. Besser ausgestattet ist der Jogger.





Über stark lädierte Passagen auf der Landstraße informiert der Jogger seine Insassen dann eindringlicher als der VW. Allerdings neigt der Caddy beim Durchfahren von Senken zu mehr Aufbaubewegungen, während der Jogger nicht ganz so ungestüm ausfedert. In Summe liegt der VW beim Federungskomfort aber leicht vorn.

Das darf man vom deutlich teureren Wolfsburger irgendwie aber auch erwarten. Zum Grundpreis des Caddy gibt es fast schon zwei Jogger. Ausstattungsbereinigt werden für den Caddy am Ende immer noch über 11.000 Euro mehr fällig.

MESSWERTE Dacia Jogger TCe 110 VW Candy 1.5 TSI Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung Elastizität 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130/160 km/h Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Abzweigung Abzweigung Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 4,1 s 11,8 s 20,3 s 36,6 s 7,8 s (4. Gang) 12,1/20,0 s (5./6. Gang) 1274/591 kg 58/42 % 11,8/11,8 m 590 mm 34,9 m 34,6 m 60 dB(A) 68 dB(A) 72/74 dB(A) 5,2 l S/100 km 6,6 l S/100 km (+16 %) 8,2 l S/100 km 157 g/km 755 km 4,0 s 12,1 s 20,5 s 40,5 s 9,2 s (4. Gang) 12,6/19,8 s (5./6. Gang) 1545/605 kg 56/44 % 11,6/11,6 m 680 mm 34,5 m 35,3 m 57 dB(A) 65 dB(A) 68/72 dB(A) 6,1 l S/100 km 7,0 l S/100 km (+8 %) 8,8 l S/100 km 165 g/km 710 km



Die günstigere Versicherung und die längeren Wartungsintervalle bringen dem VW allerdings am Ende einen noch deutlicheren Sieg. Der ist in Anbetracht seiner Qualitäten auch verdient. Die 36 Punkte Unterschied zum Jogger hören sich aber nur heftig an, solange wir nicht über Geld reden. Und das regiert auch die Auto-Welt.

1. VW Caddy: 530 Punkte

Deutlicher Punktsieg für den Wolfsburger, der die Stärken seines Kastenformats gekonnt ausspielt. Und auch der Komfort gefällt.

2. Dacia Jogger: 494 Punkte

Kleiner und weniger geschliffen als der Caddy, im Grundpreis aber 40 Prozent günstiger. Dafür kann man den Jogger nur mögen.