erist aktuell das. In der Basisausstattung "Comfort" kostet der vollelektrische Kleinwagenvor Abzug der aktuell geltenden Prämien . Unterm Strich gibt es den Spring somit für nur. Zu diesem Preis bietet der Dacia nicht nur mehr Platz als ein Smart EQ fortwo , sondern auch deutlich mehr Reichweite : Derund 125 Nm Drehmoment, der 27,4 kWh große Akku sollermöglichen. Auch wenn der Spring diese Reichweite im ersten AUTO BILD-Test nicht erreicht hat, konnte der Kleinwagen grundsätzlich überzeugen. Imist das kleine Elektromobil jetzt zumzu haben!

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es den. Wichtig: Das Angebot richtet sich ausschließlich an Geschäftskunden und ist nur in Verbindung mit einergültig, die vom Leasingnehmer als Vorleistung erbracht werden muss. Bei korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) wird die Summe voll erstattet. Voraussetzung ist eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten – die wird im Fall des Dacia locker erfüllt, da die Vertragslaufzeit aufausgelegt ist.

Zusätzlich zur monatlichen Rate kommen noch Bereitstellungskosten in Höhe von 663,86 Euro netto (790 Euro brutto) hinzu, sodass sich am Endeergeben (41,74 Euro mal 30 plus 663,86 Euro) ergeben. Beim angebotenen Dacia Spring handelt es sich um einen frei konfigurierbaren Neuwagen mit folgender Serienausstattung: Klimaanlage, Einparkhilfe mit Rückfahrkamera, Navi mit Sieben-Zoll-Touchscreen inklusive Smartphone-Integration und DAB+, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung sowie Isofix. Mehrausstattung ist gegen Aufpreis erhältlich, die unverbindliche Lieferzeit ist mit sechs Monaten angegeben.