( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es den Plug-in-Hybrid DS 7 Crossback E-Tense 225 im Gewerbeleasing momentan für sehr günstige 129 Euro netto pro Monat, was einem top Leasingfaktor von 0,32 entspricht. Wie bei den meisten Plug-in-Hybrid-Leasingdeals kommt eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 4500 Euro hinzu. Dieser Betrag wird nach korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erstattet. Doch Vorsicht, denn die volle Erstattung gilt nur bei Fahrzeugen, die noch 2022 ausgeliefert und zugelassen werden.

Gut, dass der Vertragspartner beim DS 7 eine Lieferung im Kalenderjahr 2022 garantiert, sodass die Kunden kein zusätzliches Risiko tragen. Die Vertragslaufzeit ist auf 24 Monate festgelegt. Längere Laufzeiten können bei Bedarf angefragt werden. Nicht so gut ist, dass sich die 5000 Freikilometer pro Jahr gerade mal für ein paar Stadtfahrten eignen. Vielfahrer sollten auf jeden Fall größere Kilometerpakete buchen, was die monatliche Rate allerdings in die Höhe treibt. Mit 10.000 Kilometern jährlich kostet der DS 7 189 Euro netto, bei 20.000 Kilometern jährlich sind es 239 Euro netto.

Zwei Jahre DS 7 fahren für 4000 Euro netto



Hinzu kommen einmalig 915,97 Euro netto (1090 Euro brutto) für die Überführung, sodass sich im günstigsten Fall Gesamtleasingkosten von 4011,97 Euro netto (129 Euro mal 24 plus 915,97 Euro) für zwei Jahre ergeben. Dafür bekommen die Kunden ein außergewöhnliches SUV mit 225 PS Leistung und einer elektrischen Reichweite von maximal 62 Kilometern. Im AUTO BILD-Test konnte der DS 7 als 300 PS starker Plug-in-Hybrid trotz kleiner Schrullen überzeugen: "Der DS 7 ist als Plug-in-Hybrid mit 300 PS und Allrad nicht billig – aber so herzerfrischend anders. Komfort trifft auf verspielten Innenraum – das kann man mögen."