Denn: Das Klima kann nicht warten! Immer noch steigen die Emissionen des Klimagases, nicht zuletzt auch durch die Energiekrise, die der Ukraine-Krieg ausgelöst hat. Dabei ist es ­gerade in diesen harten Zeiten schwer, an die Umwelt zu denken . Jetzt, wo alles teurer wird. Aber viel wird sich ändern: Putin wird abtreten, der Ukraine-Krieg enden, doch die Klimakatastrophe schreitet voran. Sie verlangt all unsere Kraft. Das erfordert ein Umdenken, da, wo es nicht allzu schwer fällt. Bei der Entscheidung zwischen E-Auto und Verbrenner ( Kostenvergleich Elektro vs. Verbrenner ) fällt die Wahl mittlerweile nicht mehr allzu schwer. Und was ist mit eFuels ? Die brauchen wir für die vielen Verbrenner , die schon da sind. Neue Verbrenner dagegen brauchen wir nicht!