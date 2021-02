er schon mal mit einem E-Auto unterwegs war, der berichtet von der unsichtbaren, eleganten Art des Fahrens. Umständlich dagegen ist die regelmäßige Pflicht zum Aufladen via Stromkabel , ob an Ladestation oder Wallbox . Nun forschen Wissenschaftler dergemeinsam mit Partnern aus der Autoindustrie, dem Verkehrswegebau und der Energie-Infrastruktur an einem Projekt zumvon Elektroautos während der Fahrt!

Die Induktionsspulen im Boden und im Unterbau des Autos übertragen Energie über ein Magnetfeld. ©Werk

Das Projekt "" soll ein System hervorbringen, dasnutzt. Beim Neubau oder der Erneuerung eines Streckenabschnitts werden in ca. zehn Zentimeter Tiefe elektrische Ladespulen in den Asphalt eingefügt. Sie sind mit Steuereinheiten am Straßenrand verkabelt. Die Steuereinheiten bekommen vom E-Auto über das Modul in der Straßegemeldet – und schalten so das Laden frei und auch wieder ab.