ADAC-Ecotest: Ladeverlust von Elektroautos

Tesla Model X 100D Pfeil Batterie in kWh (Herstellerangabe): 100,0; benötigte Energie pro Vollladung in kWh (ADAC-Ecotest): 108,3; Ladeverlust: 8,3 kWh; Reichweite nach ADAC-Ecotest in km: 451.



Tesla Model 3 Longe Range AWD Pfeil Batterie in kWh (Herstellerangabe): 75,0; benötigte Energie pro Vollladung in kWh (ADAC-Ecotest): 89,5; Ladeverlust: 14,5 kWh; Reichweite nach ADAC-Ecotest in km: 429.

Porsche Taycan 4S Performance Plus Pfeil Batterie in kWh (Herstellerangabe): 93,4 (netto nutzbar 83,7); benötigte Energie pro Vollladung in kWh (ADAC-Ecotest): 95,2; Ladeverlust: 1,8 kWh (im Vergleich zur netto nutzbaren Akkupapazität: 11,5 kWh); Reichweite nach ADAC-Ecotest in km: 400.

Kia e-Niro (64 kWh) Spirit Pfeil Batterie in kWh (Herstellerangabe): 64,0; benötigte Energie pro Vollladung in kWh (ADAC-Ecotest): 72,3; Ladeverlust: 8,3 kWh; Reichweite nach ADAC-Ecotest in km: 398.

Audi e-tron Sportback 55 quattro Pfeil Batterie in kWh (Herstellerangabe): 95,0 (netto nutzbar 86,5); benötigte Energie pro Vollladung in kWh (ADAC-Ecotest): 96,0; Ladeverlust: 1,0/9,5 kWh; Reichweite nach ADAC-Ecotest in km: 390.

Kia e-Soul (64 kWh) Spirit Pfeil Batterie in kWh (Herstellerangabe): 64,0; benötigte Energie pro Vollladung in kWh (ADAC-Ecotest): 73,9; Ladeverlust: 9,9 kWh; Reichweite nach ADAC-Ecotest in km: 390.

VW ID.4 Pro Performance (77 kWh) Max Pfeil Batterie in kWh (Herstellerangabe): 82 (netto nutzbar 77); benötigte Energie pro Vollladung in kWh (ADAC-Ecotest): 88,5; Ladeverlust: 6,5/11,5 kWh; Reichweite nach ADAC-Ecotest in km: 385.

Hyundai Kona Elektro (64 kWh) Trend Pfeil Batterie in kWh (Herstellerangabe): 64,0; benötigte Energie pro Vollladung in kWh (ADAC-Ecotest): 73,9; Ladeverlust: 9,9 kWh; Reichweite nach ADAC-Ecotest in km: 379.

Jaguar I-Pace EV400 S AWD Pfeil Batterie in kWh (Herstellerangabe): 90,0; benötigte Energie pro Vollladung in kWh (ADAC-Ecotest): 100,8; Ladeverlust: 10,8 kWh; Reichweite nach ADAC-Ecotest in km: 366.

Audi e-tron 55 quattro Pfeil Batterie in kWh (Herstellerangabe): 95,0 (netto nutzbar 83,6); benötigte Energie pro Vollladung in kWh (ADAC-Ecotest): 94,3; Ladeverlust: 10,7 kWh; Reichweite nach ADAC-Ecotest in km: 365.

Mercedes EQC 400 AMG Line Pfeil Batterie in kWh (Herstellerangabe): 80,0; benötigte Energie pro Vollladung in kWh (ADAC-Ecotest): 93,0; Ladeverlust: 13,0 kWh; Reichweite nach ADAC-Ecotest in km: 335.

Renault Zoe R135 Z.E. 50 (52 kWh) Intens Pfeil Batterie in kWh (Herstellerangabe): 52,0; benötigte Energie pro Vollladung in kWh (ADAC-Ecotest): 64,3; Ladeverlust: 12,3 kWh; Reichweite nach ADAC-Ecotest in km: 335.

VW ID.3 Pro Performance 1st Max Pfeil Batterie in kWh (Herstellerangabe): 62,0 (netto nutzbar 58,0); benötigte Energie pro Vollladung in kWh (ADAC-Ecotest): 64,8; Ladeverlust: 2,8/6,8 kWh; Reichweite nach ADAC-Ecotest in km: 335.

Tesla Model 3 Standard Range Plus Pfeil Batterie in kWh (Herstellerangabe): 53,0; benötigte Energie pro Vollladung in kWh (ADAC-Ecotest): 60,0; Ladeverlust: 7,0 kWh; Reichweite nach ADAC-Ecotest in km: 305.

Nissan Leaf e+ Tekna (62 kWh) Pfeil Batterie in kWh (Herstellerangabe): 62,0; benötigte Energie pro Vollladung in kWh (ADAC-Ecotest): 68,4; Ladeverlust: 6,4 kWh; Reichweite nach ADAC-Ecotest in km: 300.

Polestar 2 Long Range Dual Motor Pfeil Batterie in kWh (Herstellerangabe): 78,0 (netto nutzbar 72,5); benötigte Energie pro Vollladung in kWh (ADAC-Ecotest): 86,0; Ladeverlust: 8,0/13,5 kWh;Reichweite nach ADAC-Ecotest in km: 290.

Peugeot e-208 GT Pfeil Batterie in kWh (Herstellerangabe): 50,0 (netto nutzbar 47,5); benötigte Energie pro Vollladung in kWh (ADAC-Ecotest): 53,1; Ladeverlust: 3,1/5,6 kWh; Reichweite nach ADAC-Ecotest in km: 280.

BMW i3 (120 Ah) Pfeil Batterie in kWh (Herstellerangabe): 42,2 (netto nutzbar 37,9); benötigte Energie pro Vollladung in kWh (ADAC-Ecotest): 48,8; Ladeverlust: 6,6/10,9 kWh; Reichweite nach ADAC-Ecotest in km: 272.

DS 3 Crossback E-Tense So Chic Pfeil Batterie in kWh (Herstellerangabe): 50,0 (netto nutzbar 47,5); benötigte Energie pro Vollladung in kWh (ADAC-Ecotest): 55,4; Ladeverlust: 5,4/7,9 kWh; Reichweite nach ADAC-Ecotest in km: 270.

Hyundai Ioniq Elektro Style Pfeil Batterie in kWh (Herstellerangabe): 38,3; benötigte Energie pro Vollladung in kWh (ADAC-Ecotest): 44,1; Ladeverlust: 5,8 kWh; Reichweite nach ADAC-Ecotest in km: 270.

Peugeot e-2008 GT Pfeil Batterie in kWh (Herstellerangabe): 50,0 (netto nutzbar 47,5); benötigte Energie pro Vollladung in kWh (ADAC-Ecotest): 53,1; Ladeverlust: 3,1/5,6 kWh; Reichweite nach ADAC-Ecotest in km: 260.

Renault Zoe Intens (41 kWh) Pfeil Batterie in kWh (Herstellerangabe): 41,0; benötigte Energie pro Vollladung in kWh (ADAC-Ecotest): 49,5; Ladeverlust: 8,5 kWh; Reichweite nach ADAC-Ecotest in km: 243.

Mini Cooper SE Pfeil Batterie in kWh (Herstellerangabe): 32,6 (netto nutzbar 28,9); benötigte Energie pro Vollladung in kWh (ADAC-Ecotest): 37,6; Ladeverlust: 5,0/8,7 kWh; Reichweite nach ADAC-Ecotest in km: 210.

Nissan Leaf Acenta (40 kWh) Pfeil Batterie in kWh (Herstellerangabe): 40,0; benötigte Energie pro Vollladung in kWh (ADAC-Ecotest): 44,5; Ladeverlust: 4,5 kWh; Reichweite nach ADAC-Ecotest in km: 201.

Mazda MX-30 e-Skyactiv Pfeil Batterie in kWh (Herstellerangabe): 35,5 (netto nutzbar 32,5); benötigte Energie pro Vollladung in kWh (ADAC-Ecotest): 37,5; Ladeverlust: 2,0/5,0 kWh; Reichweite nach ADAC-Ecotest in km: 170.

Nissan e-NV 200 Evalia Pfeil Batterie in kWh (Herstellerangabe): 40,0; benötigte Energie pro Vollladung in kWh (ADAC-Ecotest): 46,9; Ladeverlust: 6,9 kWh; Reichweite nach ADAC-Ecotest in km: 167.