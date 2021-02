Der Renault Zoe ist das meistverkaufte Elektroauto in Deutschland. Der Franzose wurde 2020 bei uns mehr als 30.000 Mal geordert. Woran wohl auch die aktuell noch laufende Förderprämie für Elektroautos nicht ganz unschuldig sein dürfte. Denn wirklich billig ist auch der kleine Zoe nicht, die. Bei carwow.de bekommt man ihn aber zurzeit

Seit 2013 ist das E-Auto auf dem Markt, das letzte umfangreiche Facelift gab es 2019 . Dabei wurde nicht nur der Innenraum komplett erneuert, seitdem gibt es den kleinen Renault auch. Mit dem stärkeren Motor zeigte sich der Wagen im AUTO BILD-Test fast schon sportlich . Mit genau diesem Motor gibt es den Zoe derzeit mitbei carwow.de. Das Angebot gilt aber nur für das. Das hat unter anderem diese Extras an Bord: Lederausstattung, beheizbares Lederlenkrad, das größte Infotainment mit 9,3 Zoll großem Zentralbildschirm und den Easy-Park-Assistent, bei dem das Auto selbstständig lenkt.

Dank des 52-kWh- Akkus liegt die Reichweite bei 386 Kilometern nach WLTP. An einem Schnelllader ist die Batterie in einer Stunde und zehn Minuten wieder zu 80 Prozent aufgeladen. Normalerweise kostet der Zoe so ausgestattet 38.790 Euro,– bedeutet eine. Doch auch auf die Basisvariante gibt es ordentlich Rabatt. Der Listenpreis für denmit 108 PS und 41-kWh-Akku (316 Kilometer WLTP-Reichweite) liegt bei 29.990 Euro,.