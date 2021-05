"Für dieder Bausubstanz mussten wir nach einem Fahrzeugbrand investieren,wurden beschädigt, einmusste wegen dergeräumt werden", erklärt Frank Hörter (CDU), Kommunalpolitiker und Parteivorsitzender in Pfinztal bei Karlsruhe. Jetzt wolle die Mehrheit im Rathaus nur noch E-Autos anschaffen. Die in denerbautehabe aber nur gutGeschosshöhe. Zu wenig, um mit einemein brennendes Elektroauto. "Wir wollen wegen möglicher Brandfolgen keine Elektroautos mehr in Parkgaragen", sagt Hörter, der auch Feuerwehrmann ist.