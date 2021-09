jeder E-Autobesitzer, elektrischen Zahnbürsten oder Smartphones bereits seit Längerem zur Anwendung kommt. Dabei fließt Strom ohne physische Verbindung über Spulen und ein Magnetfeld in den Akku des Geräts, das allerdings exakt über der Stromquelle platziert sein muss. Das Aufladen per Kabel kennt induktives Laden nur so mancher. Eine Ladetechnik, die beioderbereits seit Längerem zur Anwendung kommt. Dabei fließt Strom ohne physische Verbindung überund einin den Akku des Geräts, das allerdings exakt über der Stromquelle platziert sein muss.

Ladeverlust in Form von Abwärme. Längst nicht alle übertragene Energie kommt auch in der Ein weiteres Problem: derin Form von. Längst nicht alle übertragene Energie kommt auch in der Batterie an. So ist bei "eCharge" von BMW für den Plug-in-Hybriden 530e von rund 15 bis 20 Prozent Ladeverlust die Rede.

konduktives Laden von E-Autos. Das Ladetechnologie Matrix Charging des Grazer Unternehmens Charging Connector am Unterboden des Fahrzeugs und einem Charging Pad am Parkplatz. Demonstriert wurde das Prinzip Anfang September 2021 auf der Dieses Problem lösen oder zumindest deutlich vermindern könntevon E-Autos. Das Projekt "eTaxi Austria" in Österreich testet genau dies mit derdes Grazer Unternehmens Easelink . Sie besteht aus einemdes Fahrzeugs und einem. Demonstriert wurde das Prinzip Anfang September 2021 auf der IAA Mobility in München in einer neuen E-Plattform von Zulieferer Schaeffler.

Übertragungseffizienz von fast 100 Prozent



automatisch abgesenkt und das Fahrzeug über die physische Verbindung geladen. Die Entwickler versprechen eine Übertragungseffizienz von mehr als 99 Prozent. Die Ladeleistung beträgt im Normalfall 11 Kilowatt (kW), mit 400 100 Kilowattstunden Leistung möglich sein. Das Besondere: Gleich nach dem Abstellen des E-Autos wird der Matrix Charging Connectorund. Die Entwickler versprechen einevon mehr als. Diebeträgt im Normalfall(kW), mit 400 Volt ist sie auf 22 kW bei Wechselstrom (AC) und 50 kW bei Gleichstrom (DC) steigerbar. Mit der noch nicht allzu weit verbreiteten 800-Volt-Technik (z.B. beim Porsche Taycan oder beim Hyundai Ioniq 5) sollen sogarmöglich sein.

Zoom Nach dem Parken senkt sich der Charging Connector am Unterboden des E-Autos bis zum Lade-Pad herab.



Auch Integration in Serienautos geplant



integriertes Reinigungssystem. Es bläst automatisch Luft aus der Unterseite des Connectors, bis die Verbindung zwischen ihm und dem Pad hergestellt ist. Mit integrierten Reinigungslamellen werden zudem Fremdkörper gelöst. Laut Easelink hält das Charging Pad zudem einer Radlast von bis zu 2,5 Tonnen Gewicht stand. Der Connector wiegt nur 4 Kilo, erhöht das Gewicht des Autos also kaum. Durch das kompakte mehr als 90 Prozent aller Elektrofahrzeuge auf dem Markt nachgerüstet werden, so die Entwickler ( Da das im Boden eingelassene Pad gerade im Freien von Verschmutzung bedroht ist, hat das Matrix-Charging-System ein. Es bläst automatisch Luft aus der Unterseite des Connectors, bis die Verbindung zwischen ihm und dem Pad hergestellt ist. Mit integrierten Reinigungslamellen werden zudem Fremdkörper gelöst. Laut Easelink hält das Charging Pad zudem einerGewicht stand. Der Connector wiegt nur 4 Kilo, erhöht das Gewicht des Autos also kaum. Durch das kompakte Design könne das Matrix Charging System bereits inauf dem Marktwerden, so die Entwickler ( zum Kaufratgeber E-Auto ).

Umrüstung von 66 ID.4 und Ioniq 5