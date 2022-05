Was kosten Benzin- und Diesel? Den aktuellen Spritpreis sieht jeder Autofahrer vor dem Tanken an einer großen Tafel. Die Ladepreise für E-Autos sind dagegen eine echte Herausforderung: E-Auto-Fahrer müssen individuell das jeweils beste Strom-Angebot herausfiltern und sich meist bei Ladediensten registrieren, um günstig neue Energie zu laden



Jetzt ist ein wichtiger Wegweiser dafür erschienen: der E-Mobility Excellence Report 2022 . Er vergleicht die Ladedienste von unabhängigen Anbietern und Autoherstellern miteinander und hilft E-Auto-Fahrern bei der Entscheidungsfindung.

Die europaweite Marktanalyse hat auch 2022 die Anbieter mit den meisten Ladepunkten – also der besten Netzabdeckung – und die günstigsten Ladetarife ermittelt. Ratsuchende erfahren: Wer bietet die meisten Ladestationen zum Anschluss für mein Elektroauto? Und mit welchem Vertrag zahle ich am wenigsten? Hinschauen und vergleichen lohnt sich: Mit der richtigen Auswahl können E-Auto-Fahrer jährlich mehrere Hundert Euro an Stromkosten sparen, im Extremfall mehr.

Im "E-Mobility Excellence Vergleich 2022", den die Lademarkt-Spezialisten von Charging Radar und der Technologieberatung P3 mit AUTO BILD präsentieren, sind die Regionen D-A-CH (Deutschland, Österreich, Schweiz), Benelux (Belgien, Niederlande, Luxemburg), Südeuropa (Frankreich, Italien, Liechtenstein), Nordics (Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark) und ausgewählte osteuropäische Länder (Polen, Tschechien, Slowakei, Slowenien) enthalten. Im Blick sind Angebote von Autoherstellern wie VW, BMW oder Mercedes wie auch von markenunabhängigen Anbietern wie Shell, EnBW oder Lichtblick.

Als Referenzfahrzeuge dienten ein Mittelklasse-E-Auto für die Kurz- und Mittelstrecke und eine vollelektrische Oberklasse-Limousine für die langen Wege. Und da E-Auto-Fahrer nicht gleich E-Auto-Fahrer ist, schauten die Analysten diesmal noch genauer hin. So liegt ein besonderer Fokus auf der Auswertung der Ladekosten nach dem jeweiligen Nutzerverhalten, denn die allermeisten Fahrer lassen sich eingruppieren in Weniglader, Vielfahrer oder "Laternenparker". Natürlich wurde aber auch in diesem Jahr ein Gesamtsieger ermittelt, der sich aus einem Querschnitt aller drei Fahrprofile ergibt.

E-Mobility Excellence Report 2022: Fahrprofile Weniglader Pfeil Fährt ca. 15.000 km pro Jahr; lädt überwiegend an der heimischen Wallbox; ca. zweimal öffentliches Laden pro Monat (z. B. an Supermärkten oder Freizeiteinrichtungen). Vielfahrer Pfeil Fährt ca. 30.000 km im Jahr; eigene Lademöglichkeit zu Hause; gut zehn Ladevorgänge im öffentlichen Raum pro Monat; lädt viel an Autobahnen und gerne an Schnellladern.

"Laternenparker" Pfeil Fährt ähnlich viel wie der Weniglader; kein Stellplatz mit privater Lademöglichkeit; lädt nur im öffentlichen Raum; Ladevorgänge mit längeren Standzeiten (z. B. über Nacht) berücksichtigt.



Doch zunächst zur Netzabdeckung. Denn was nützt der beste Ladedienst, wenn sich auf der Fahrtstrecke keine passende Ladestation findet? Knapp 330.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte (eine Ladesäule kann mehr als einen Ladepunkt haben) – darunter 36.000 DC-Ladepunkte fürs Schnellladen – ermittelte der E-Mobility Excellence Report 2022 in den 17 Ländern zum Stichtag 31. März 2022. Dies sind fast ein Drittel (32 Prozent) mehr als ein Jahr zuvor. Vor allem die Zahl der Ultraschnelllader mit einer Ladeleistung von 150 Kilowatt (kW) oder mehr stieg stark an.

Unter den unabhängigen Anbietern (Non-captive MSP = Mobile Service Provider) bietet der Ladedienst Shell Recharge Zugang zu den meisten Ladepunkten (262.000) in allen 17 Ländern. Er führt mit einer Netzabdeckung von rund 80 Prozent das Ranking vor den Angeboten mobility+ von EnBW (245.000), Charge&Fuel von VW FS/Logpay (244.000) und FahrStrom von Lichtblick (241.000) an, die jeweils rund drei Viertel (75 Prozent) des Gesamtmarktes abdecken. Noch etwas breiter aufgestellt sind die Ladedienste der meisten Autohersteller: BMW/ Mini Charging, Audi e-tron Charging Service, Charge myHyundai, Kia Charge und Mercedes me Charge bieten alle rund 273.000 Ladepunkte an. Sie können jedoch meist nur von den jeweiligen Käufern dieser Automarke genutzt werden.

Wichtige Begriffe beim öffentlichen Laden Was steckt hinter den Begriffen CPO, MSP und Ladestation? Pfeil CPO: "Charge Point Operator" = Betreiber von Ladestationen

MSP: "Mobility Service Provider" = Dienst zum Laden via Karte/App an Stationen verschiedener CPOs

Ladestation: Gerät zum Versorgen von E-Autos mit Strom (meist mit mehreren Ladepunkten)

Strom beim E-Auto-Laden Strom beim E-Autoladen – wofür stehen AC, DC und HPC? Pfeil AC = Alternating Current, Wechselstrom. AC-Ladestationen lassen meist eine Ladeleistung von ≤ 22 kW zu

DC = Direct Current, Gleichstrom. Ermöglicht schnelleres Laden. DC-Ladestationen arbeiten mit 50 bis 100 kW

HPC = High Power Charging. Ultraschnelles DC-Laden mit Leistungen von 100 kW bis 350 kW

In der D-A-CH-Region und Deutschland allein verweist die EnBW mit mobility+ (76.300 Ladepunkte; davon 57.500 in Deutschland) bei den markenunabhängigen Anbietern Shell Recharge (74.700/56.700) jeweils auf Platz zwei. Auf Rang drei folgen Charge&Fuel (70.800/55.200) von LogPay in der D-A-CH-Region und FahrStrom (68.100/56.400) von Lichtblick in Deutschland. Audi, BMW, Mini, Hyundai , Kia und Mercedes bieten in Deutschland, Österreich und der Schweiz Zugang zu jeweils mehr als 75.000 Ladepunkten, liegen also in etwa auf Augenhöhe von EnBW und Shell. In Deutschland allein kommen alle Marken auf 57.700 Ladeanschlüsse und verdienen sich unisono die Note "sehr gut" sowie den Titel "Größtes Ladenetz".

Doch zurück zu den Ladepreisen. Wie im gesamten Energiesektor sind diese auch bei den meisten frei zugänglichen Ladediensten über das letzte Jahr gestiegen. Einige Anbieter stellten ihre Tarifmodelle komplett neu auf. Im Kostenvergleich schneidet der Active Tarif von BMW Charging/Mini Charging mit mittleren jährlichen Ladekosten von 1139 Euro am besten ab. Bei einer monatlichen Grundgebühr von 4,99 Euro laden Kunden einheitlich für 33 Cent für eine AC- und 39 Cent für eine DC-Kilowattstunde (kWh). Es kann jedoch eine Blockiergebühr in Höhe von 6 bis 20 Cent pro Minute anfallen, falls die Standzeit zu lange ausfällt.

Den zweiten Platz belegt Mercedes me Charge mit dem L Tarif und durchschnittlichen Ladekosten von 1151 Euro pro Jahr. Auch Mercedes setzt auf eine Abrechnung pro kWh, unterscheidet sich durch höhere monatliche Gebühren (17,90 Euro) und niedrigere Preise für das Laden an Ionity-Stationen (35 gegenüber 79 Cent pro kWh). Auch hier ist mit Blockiergebühren zu rechnen. Der Tarif gilt ab Juni 2022 und ist ebenfalls nur für Kunden von Mercedes verfügbar.



Platz drei schließlich geht an die Ladedienste des Volkswagen-Konzerns (Elli Drive Highway, Volkswagen We Charge, Skoda Powerpass, Seat/Cupra Easy Charging) mit 1248 Euro. Allerdings ist nur der Tarif Elli Drive Highway ohne Markenbindung erhältlich, sodass er mit diesen geringen Durchschnittskosten zum günstigsten Ladetarif unter den frei zugänglichen Anbietern gekürt wird.

Immer wichtiger für den Akzeptanz von Elektromobilität werden das Schnellladen (50 kW oder mehr) und das Ultra-Schnellladen (High Power Charging = HPC; 150 kW oder mehr). Das HPC-Laden ist jedoch bei manchen Ladestationsbetreibern deutlich teurer. So verlangt Ionity (Zusammenschluss von VW, Audi, Porsche, Skoda, BMW, MINI, Hyundai, Kia, Mercedes und Ford) von Kunden nicht-markengebundener Ladeanbieter 0,79 Euro pro Kilowattstunde. Alle Hersteller-Ladedienste bieten aber auch Ladetarife oder optionale Tarifpakete an, die im Gegenzug für eine höhere monatliche Grundgebühr günstigere kWh-Preise bieten.

Tesla und der E-Mobility Excellence Report 2022 Sonderfall Tesla Pfeil Das Supercharger-Netzwerk von Tesla mit seinen europaweit rund 4200 Ladepunkten ist ein Sonderfall. Es besteht ausschließlich aus Schnellladesäulen und kann bis auf ausgewählte Supercharger in Nachbarländern nur von Fahrzeugen der Marke Tesla genutzt werden. Daher fällt es aus diesem Marktvergleich heraus.



Schnelles Laden ist vor allem für Vielfahrer interessant – womit wir wieder bei den Fahrprofilen wären. Sie sollten vor allem auf Tarife mit günstigen HPC-Konditionen schauen, dabei aber die Kosten für langsameres AC- und DC-Laden einkalkulieren. Für Kunden mit diesem Nutzerprofil lohnen sich laut E-Mobility Excellence Report vor allem die Ladetarife der Automobilhersteller, allen voran Mercedes me Charge L, BMW Charging/Mini Charging Active und Charge myHyundai Easy.

Weniglader, die eher kurze Strecken zurücklegen und nur selten an öffentlichen Ladestationen Strom saugen, sollten auf niedrige Stromkosten, vor allem aber auf eine möglichst geringe monatliche Grundgebühr achten. Neben den Vorteilstarifen der Maingau Energie, LichtBlick und EnBW, die nur für Vertragskunden verfügbar sind, lohnen sich hier besonders die Tarife EnBW Standard-Tarif, Kia Charge Advanced und Charge myHyundai Easy.

"Laternenparker" brauchen zwar ähnlich viel neue Energie an öffentlichen Ladestationen ( so vermeiden Sie Zoff an der Ladesäule ) wie Vielfahrer, haben zum Stromtanken aber mehr Zeit. Für sie kann es wegen der langen Standzeiten beim Laden über Nacht zu besonders hohen Kosten kommen. Ihnen wird empfohlen, unter den Tarifen mit den niedrigsten Strompreisen diejenigen auszuwählen, die keine zeitliche Abrechnungskomponente enthalten oder eine Blockiergebühr nur am Tage erheben. Die besten Tarife für dieses Nutzerprofil sind BMW Charging/Mini Charging Active, Mercedes me Charge L und E.ON Drive Easy.

E-Mobility Excellence Report 2022 Wegweiser der E-Mobilität Welcher Anbieter liefert den günstigsten Ladestrom, wer hat die beste Netzabdeckung? Der ganze E-Mobility Excellence Report 2022. Report 2022

Für Kunden, die mit ihrem Elektroauto selten weite Strecken fahren, kann es sich manchmal lohnen, auch regionale Anbieter in Erwägung zu ziehen. Diese bieten teilweise gute Tarifkonditionen bei einer guten Netzabdeckung im Umkreis. Bei einer Betrachtung großer Metropolregionen in Deutschland (Berlin, Dresden, München, Stuttgart, Düsseldorf, Hannover, Hamburg) fanden sich unter den Anbietern mit den meisten Ladepunkten jedoch fast ausschließlich die überregionalen Ladedienste.

Und wer bietet nun das beste Gesamtpaket aus viel laden und wenig zahlen? Das Prädikat "Testsieger unabhängige Anbieter" für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis geht an den EnBW Viellader Tarif, der mit 1577 Euro pro Jahr und der Note "gut" bei den Durchschnittskosten überzeugt und mit 57.500 Ladepunkten sogar die Bestnote "sehr gut" erhält. "Gut" schneidet im Gesamturteil auch der Tarif Elli Drive Highway ab, der für seinen unschlagbaren Preis von 1248 Euro zudem noch das Prädikat "Günstigster Ladetarif unabhängige Anbieter" erhält. Seine mit 44.300 als "befriedigend" abschneidenden Lademöglichkeiten schmälern das Paket nur wenig, lassen ihn damit auf Platz sieben in der Gesamtwertung landen.

Ladetarife der unabhängigen Anbieter Platz Anbietertarif Jährliche Durchschnittskosten Bewertung der Kosten Preis-Scoring Anzahl Ladepunkte in Deutschland Bewertung der Netzabdeckung Abdeckungs-Scoring Preis-Leistungs-Scoring Testurteil gesamt Prädikat Pfeil Pfeil Abzweigung 1 Abzweigung Abzweigung 2 Abzweigung Abzweigung 3 Abzweigung Abzweigung 4 Abzweigung Abzweigung 5 Abzweigung Abzweigung 6 Abzweigung Abzweigung 7 Abzweigung Abzweigung 8 Abzweigung Abzweigung 9 Abzweigung Abzweigung 10 Abzweigung Abzweigung 11 Abzweigung Abzweigung 12 Abzweigung Abzweigung 13 Abzweigung Abzweigung 14 Abzweigung Abzweigung 15 Abzweigung Abzweigung 16 Abzweigung Abzweigung 17 Abzweigung Abzweigung 18 Abzweigung Abzweigung 19 Abzweigung Abzweigung 20 Abzweigung Abzweigung 21 Abzweigung EnBW mobility+ Viellader Tarif EnBW mobility+ Vorteil Tarif * EnBW mobility+ Standard Tarif Shell Recharge Lichtblick Fahrstrom Unterwegs Vorteil * Maingau Energie Kundenpreis * Elli Drive Highway EWE Go Mobility Card E.ON Drive Easy E.ON Drive Easy Plus BayWa Tankkarte Elli Drive City Maingau Energie Normalpreis Lichtblick Fahrstrom Unterwegs Standard Charge&Fuel Standard S DKV +Charge Charge&Fuel Ionity M Charge&Fuel Ionity L SWM Ladekarte Elli Drive Free GP Joule Connect 1577 Euro 1578 Euro 1651 Euro 1592 Euro 1594 Euro 1500 Euro 1248 Euro 1426 Euro 1473 Euro 1497 Euro 1599 Euro 1271 Euro 1743 Euro 2035 Euro 2100 Euro 1588 Euro 2116 Euro 2186 Euro 1587 Euro 1749 Euro 2086 Euro gut gut gut gut gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut gut sehr gut befriedigend ausreichend ausreichend gut mangelhaft mangelhaft gut befriedigend ausreichend 8 8 8 8 8 10 12 10 10 10 8 10 6 4 4 8 2 2 8 6 4 57.500 57.500 57.500 56.700 56.400 52.900 44.300 47.800 48.400 48.400 51.800 44.300 52.900 56.400 55.200 42.700 55.200 55.200 29.700 44.300 38.900 sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut gut befriedigend befriedigend befriedigend befriedigend gut befriedigend gut sehr gut sehr gut befriedigend sehr gut sehr gut mangelhaft befriedigend ausreichend 12 12 12 10 10 8 4 6 6 6 8 4 8 10 10 4 10 10 2 4 2 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 5 5 3 sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut gut gut gut gut gut gut gut gut gut gut befriedigend befriedigend befriedigend befriedigend befriedigend ausreichend Testsieger Günstigster Ladetarif



Als "Testsieger Autohersteller" wird der Tarif BMW Charging/Mini Charging Active für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis gekürt. Er wird von dem bayerischen Hersteller wie auch der Tochtermarke quasi identisch angeboten. Der Tarif bekommt sowohl bei der Preisbewertung (1139 Euro) als auch bei der Netzabdeckung (57.700 Ladepunkte) die Note "sehr gut". Zusätzlich darf er sich noch "Günstigster Ladetarif Autohersteller" nennen.



Ladetarife Autohersteller Platz Anbietertarif Jährliche Durchschnittskosten Bewertung der Kosten Preis-Scoring Anzahl Ladepunkte Bewertung der Netzabdeckung Abdeckungs-Scoring Preis-Leistungs-Scoring Testurteil gesamt Prädikat Pfeil Pfeil Abzweigung 1 Abzweigung Abzweigung 2 Abzweigung Abzweigung 3 Abzweigung Abzweigung 4 Abzweigung Abzweigung 5 Abzweigung Abzweigung 6 Abzweigung Abzweigung 7 Abzweigung Abzweigung 8 Abzweigung Abzweigung 9 Abzweigung Abzweigung 10 Abzweigung Abzweigung 11 Abzweigung Abzweigung 12 Abzweigung Abzweigung 13 Abzweigung Abzweigung 14 Abzweigung Abzweigung 15 Abzweigung Abzweigung 16 Abzweigung Abzweigung 17 Abzweigung Abzweigung 18 Abzweigung Abzweigung 19 Abzweigung Abzweigung 20 Abzweigung Abzweigung 21 Abzweigung Abzweigung 22 Abzweigung Abzweigung 23 Abzweigung BMW Charging / Mini Charging Active BMW Charging / Mini Charging Active Ionity+ Mercedes me Charge L Kia Charge Easy Ionity Access Kia Charge Easy Ionity Power Audi e-tron Charging Service City Mercedes me Charge M Audi e-tron Charging Service Transit Kia Charge Advanced Tarif Kia Charge Advanced Ionity Access BMW Charging / Mini Charging Flex BMW Charging / Mini Charging Flex Ionity+ Kia Charge Advanced Ionity Power Mercedes me Charge S Charge myHyundai Easy Charge myHyundai Flex Kia Charge Easy Charge myHyundai Easy Premium Charge myHyundai Flex Ionity Premium We Charge Plus / Seat Cupra / Easy Charging Power / Skoda Power Pass Charge Faster We Charge Go / Seat / Cupra Easy Charging Pure / Skoda Power Pass Simply Charge We Charge Free / Seat / Cupra Easy Charging Free / Skoda Power Pass Charge Free Porsche Charging Service 1139 Euro 1237 Euro 1151 Euro 1393 Euro 1464 Euro 1536 Euro 1585 Euro 1628 Euro 1630 Euro 1649 Euro 1784 Euro 1891 Euro 1720 Euro 1785 Euro 1788 Euro 1806 Euro 1806 Euro 1808 Euro 1823 Euro 1248 Euro 1271 Euro 1749 Euro 2469 Euro sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut gut gut gut gut gut befriedigend befriedigend befriedigend befriedigend befriedigend befriedigend befriedigend befriedigend befriedigend sehr gut sehr gut befriedigend mangelhaft 12 10 10 10 10 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 6 2 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 44.300 44.300 44.300 50.300 sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut befriedigend befriedigend befriedigend gut 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 8 12 11 11 11 11 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 6 5 sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut gut gut befriedigend befriedigend Testsieger/günstigster Ladetarif