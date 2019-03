Elektroautos: Hilfe bei leerer Batterie

A

uto liegen geblieben, weil der Sprit alle ist? Ärgerlich, aber im Notfall hilft der mit Diesel oder Benzin gefüllte Reservekanister oder der Automobilclub des Vertrauens. Und zur größten Not wird einfach abgeschleppt ( Was Sie dabei beachten müssen, lesen Sie hier ). Für viele Besitzer von Elektroautos jedoch ist eine Havarie am Straßenrand eine Horrorvorstellung. Vielleicht nicht mehr lange. Autobauer Hyundai und die ADAC Service GmbH (nicht die ADAC Pannenhilfe ) testen in den Ballungsräumen Hamburg und Duisburg eine mobile Ladehilfe. Ziel sei es, so ADAC-Sprecher Christian Buric, das Aufkommen von Pannensituationen in den beiden Großstädten mit unterschiedlich ausgeprägter Lade-Infrastruktur zu untersuchen.