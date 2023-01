Das Autokennzeichen mit einem "E" am Ende gibt es seit 2015. Die meisten Elektroautos führen es, denn es kostet keine Gebühren. Wozu nützt es? Das lässt sich pauschal nicht sagen, weil die Vorteile für so gekennzeichnete Fahrzeuge nicht einheitlich geregelt sind. Jeder Landkreis bzw. jede Kommune kann selbst entscheiden, welche Privilegien sie dem Elektroauto zuerkennt. Doch es lohnt sich, bei Reisen vorher nachzuschauen, ob es am Zielort etwas bringt. So dürfen Elektroautos in Stuttgart und Hannover (dort bis 31. Dezember 2026) auf öffentlichen Parkplätzen kostenlos parken, in Hamburg zumindest nachts zwischen 20 und 9 Uhr. In Dresden ist Parken für sie immerhin zwei Stunden kostenlos. Wer mit "E"-Kennzeichen nach Tschechien oder Norwegen fährt, darf dort die Mautstrecken gratis nutzen.