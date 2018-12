ie neuesten Crashtests von Euro NCAP sind ein Debakel für Fiat Chrysler. So bekam der nagelneue Jeep Wrangler nur einen Stern – das lag laut Euro NCAP vor allem daran, dass ihm Assistenzsysteme wie ein Notbremssystem und ein Spurhalteassistent komplett fehlen. Die meisten aktuellen Konkurrenten können mit solchen Systemen ausgerüstet werden, während der Wrangler mit einem Gurtwarner und einem Geschwindigkeitsassistenten auskommen muss. Schwäche Nummer zwei offenbarte der Wrangler beim Frontalaufprall: Da kam heraus, dass die Karosserie unter heftigeren Einschlägen als denen im Test vermutlich kollabieren würde. Das könnte bei den Passagieren zu schweren Verletzungen führen.Kinder reisen an Bord des amerikanischen Offroaders ebenfalls nicht allzu sicher, beim seitlichen Crash schlug der Kopf des einen Kinderdummys gegen die Karosserie. Ebenfalls schlecht bewertet wurde der Schutz, den die Motorhaube dem Kopf eines menschlichen Unfallgegners bietet.

Der Gurtwarner an Bord des Fiat Panda reicht laut Euro NCAP heute nicht mehr aus.

Noch schlechter kam in der NCAP-Bewertung nur der Fiat Panda weg. Der Italiener hat serienmäßig nichts weiter als Airbags und einen Gurtwarner an Bord. Laut NCAP habe der Wettbewerb den Italiener längst überholt. Darüber hinaus bekam er im Kapitel Kinderschutz keinen einzigen Punkt. Die Folge: null Sterne für den in Polen gebauten Kleinwagen. Besonders negativ fiel der Panda dadurch auf, dass der Kopfbereich mitreisender Kinder nur marginal vor Fliehkräften geschützt ist.