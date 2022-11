Vier Prototypen wasserstoffbetriebener Traktoren wurden bereits gebaut. Das verkündete Fendt auf dem firmeneigenen Tag der Nachhaltigkeit Ende Oktober 2022. Die Prototypen werden in Kürze ihren Dienst in zwei Testbetrieben in Niedersachsen antreten und sollen dann im täglichen Einsatz wertvolle Erkenntnisse liefern.