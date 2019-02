D as sind ja mal zwei Ansagen: Sowohl der as sind ja mal zwei Ansagen: Sowohl der Ford Edge als auch der Kia Sorento sind ausgesprochen stattliche Erscheinungen. Der Deutsch-Amerikaner ist üppige 4,81 Meter lang und noch auffälligere 1,93 Meter breit. Der Asiate kommt auf 4,80 Meter bzw. 1,89 Meter. Sie liegen damit größenmäßig etwa zwischen BMW X3 und X5. Den ursprünglich für den nordamerikanischen Markt entwickelten und in Kanada gebauten Edge bietet Ford seit 2016 auch in Europa an, gerade gab es ein Facelift. Der Kia Sorento läuft seit 2014 für Europa in Korea vom Band, wurde 2017 aufgefrischt.

Die Designer haben dem Edge ein hübsches Blechkleid gezeichnet

Video: Ford Edge Facelift (2018) Frische-Kur für den Edge Zur Videoseite Der Ford kommt mit dem markanteren Design. Für ein SUV fast schon schneidig geformt, mit auffälligem Grill, stark nach vorn geneigter C-Säule und eckigem Heck. Passt ja zum Namen – das englische Edge steht für Kante. Insgesamt, da gab es keine zwei Meinungen, sehr schick. Der Kia tritt vergleichsweise zurückhaltend auf, gefällig und unaufgeregt, durch die schiere Größe aber wuchtig. Beide verfügen über jede Menge Platz, kein Wunder bei der Größe. Vorn nimmt sich das nicht viel, der Edge wirkt durch das flachere Cockpit aber luftiger als der Sorento. Man sitzt SUV-typisch hoch und entspannt. Im Fond sind die Unterschiede größer, hier bietet der Ford spürbar mehr von allem: Kniefreiheit, Innenbreite und Luft über dem Scheitel. Ein Vorteil ist auch die höhere und damit angenehmere Sitzposition. Die Lehnenneigung lässt sich über einen weiten Bereich verstellen, man kann es sich also richtig gemütlich machen.

Der Sorento ist eher ein entspannter Gleiter

Der Diesel des Kia ist an eine etwas zögerliche Automatik gekoppelt – das passt aber zum Charakter. Im Kia hockt man ziemlich flach über dem Boden, ungemütlicher. Aber der Sorento hat auch einige Vorteile – die Rückbank lässt sich geteilt längs verschieben, so etwas ist immer praktisch. Und auch hier ist die Lehne verstellbar. Wer mag, kann sich da betont lässig hinfläzen. Gegen 900 Euro Aufpreis baut Kia auch noch zwei zusätzliche Klappsitze in die dritte Reihe ein. Für Kinder. Angetrieben wird der Sorento von einem 2,2-Liter-Vierzylinder mit 200 PS. Als GT-Line, den wir hier bewertet haben, immer an eine Achtstufenautomatik gekoppelt. Der Diesel ist ein bulliger Typ (441 Nm bei 1750/min) mit stämmigem Antritt, der dem Zwei-Tonnen-Kia ganz schön Betrieb macht, also bei Bedarf. Er läuft leicht knurrig, wird aber nur bei höheren Drehzahlen etwas lauter. Die Achtstufen-Wandlerautomatik lässt mit ihren sanften, schön eingeschliffenen Schaltvorgängen natürlich jedes Doppelkupplungsgetriebe alt aussehen. Allerdings befindet sie sich häufig im Schlummer-Modus, schaltet gerne mal zögerlich und langsam.

Das passt, andererseits, auch schon wieder zum entspannten Charakter des Kia, Thema: reisen statt rasen. Mit seiner leichtgängigen und indirekten Lenkung nimmt er Kurven eher bedächtig. Nach langen Bodenwellen schwingt er friedlich aus, reagiert auf kurze Stöße jedoch durchaus ruppig. Auf welch hohem Standard Kia inzwischen fährt, zeigen die Bremsen: Der Sorento stand beim Stopp aus Tempo 100 mit warmen Bremsen nach 34,9 Metern – herausragend! Der Ford, mit eigentlich auch ziemlich guten 37,2 Metern, sieht da schon fast alt aus.

Beide SUVs überzeugen durch ihr niedriges Geräuschniveau