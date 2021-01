In den USA ist der bei uns als Mondeo bekannte Ford Fusion bereits seit Mitte 2020 Geschichte. Dasselbe Schicksal ereilt Fords Mittelklasse in absehbarer Zeit auch in Europa:Der kommt mit coupéhafter Dachlinie, schmalen Scheinwerfern und höhergelegtem Fahrwerk deutlich lifestyleorientierter daher als der auslaufende Mondeo. Geleakten Bildern zufolge wird im Innenraum ein breiter Screen im Stil der Mercedes A-Klasse die klassische Kombination aus Instrumenten und Infotainment-Bildschirm ersetzen.