"In dieser Größen- und Preisliga sind hierzulande vorrangig Diesel unterwegs. Doch die mag nicht jeder. Als Plug-in-Hybrid könnte der Explorer also durchaus punkten. Vor allem, weil der Big Mac auch sehr ordentlich fährt."

Stauraum satt: Wenn Rückbank und dritte Sitzreihe flachliegen, schluckt der Kofferraum 2274 Liter.

Das wird dann eine dicke Nummer. Denn der Explorer misst nicht nurund fährt damit in einer Liga mit. Nein, er bietet – zumindest in Amerika sogar ohne Aufpreis – auch, die ihren Namen verdienen. So richtig riesig wird der Explorer, wenn man die dritte Reihe elektrisch versenkt und die Sessel in der zweiten von Hand flachlegt. Dann passen bis zuhinter die elektrisch aufschwingende Heckklappe. Und weil Kleinvieh auch Mist macht, gibt es dazu noch Ablagen mit insgesamt 123 Liter Stauraum sowie nicht weniger als zwölf Cupholder. Der Explorer fährt– und das ist durch und durch positiv gemeint. Denn der Ford ist so gemütlich, wie man es von so einem Giganten erwartet und bei einembraucht. Er versucht gar nicht erst, einem einevorzugaukeln oder gar den Sportler zu geben.