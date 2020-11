Ford Focus Turnier Mk III: Gebrauchtwagen-Test

Der Focus kann meist nicht auf Rücksicht hoffen

Alle Reifen sind beim Testwagen zerschossen. Typisch Dienstwagen: viele Kilometer mit falschem Luftdruck und keine Rücksicht vor Bordsteinen. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD Focus vor allem an seiner erbarmungslosen Klientel. Außendienstmitarbeiter bekommen vom Fuhrparkleiter besonders gern einen unter den Allerwertesten geschoben, oft als Turnier . Aus so einer Arbeitsbeziehung stammt auch unser Testwagen, zu dem der Vorbesitzer im Laufe der letzten drei Jahre offenbar keine größeren Sympathien entwickelte. Vom lieblosen Umgang zeugen die Focus aber einen wie zu erwarten guten Eindruck. Die sechs Gänge des manuellen Getriebes lassen sich knackig­zackig sortieren. Dazu gefällt der Schalter mit seiner passenden Abstufung. Das kleine Turboloch unterhalb von 1800 Touren lässt sich so einfach umschalten. Generell leidet dervor allem an seiner erbarmungslosen Klientel. Außendienstmitarbeiter bekommen vom Fuhrparkleiter besonders gern einen unter den Allerwertesten geschoben, oft als. Aus so einer Arbeitsbeziehung stammt auch unser Testwagen, zu dem der Vorbesitzer im Laufe der letzten drei Jahre offenbar keine größeren Sympathien entwickelte. Vom lieblosen Umgang zeugen die Reifen , die allesamt starke Schäden an den Flanken aufweisen. Eingebremst wurde der 1.5 TDCi wohl besonders gern an der Bordsteinkante. Und unsere hellhörige Fotografin bemerkt noch mehr Defekte, kurz nachdem wir zur Testfahrt gestartet sind: "Oha, der hat was mit den Reifen!" Recht hat sie, die außen stärker abgelaufenen Schlappen haben einen sogenannten Sägezahn entwickelt. Die schräg abgelaufenen Profilblöcke sorgen für eine unangenehme Geräuschkulisse, sobald der Kombi losrollt. Noch vor dem Verkauf sollten hier alle vier Reifen erneuert werden. Davon abgesehen macht deraber einen wie zu erwarten guten Eindruck. Die sechs Gänge des manuellen Getriebes lassen sich knackig­zackig sortieren. Dazu gefällt der Schalter mit seiner passenden Abstufung. Das kleine Turboloch unterhalb von 1800 Touren lässt sich so einfach umschalten.

Das straffe Fahrwerk fühlt sich noch immer frisch an

Beim 1.0-EcoBoost auf pünktliche Ölwechsel mit dem richtigen Öl achten. Sonst löst sich der Zahnriemen auf. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD Focus – ist wohl Markenphilosophie. Wie auch das straffe Fahrwerk, das sich beim Testwagen immer noch so anfühlt, als würde es mehr als die 120 Technische Daten Motor Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 2/1 Hubraum 1498 cm³ Leistung 88 kW (120 PS) bei 3600/min Drehmoment 270 Nm bei 1750/min Höchstgeschw. 193 km/h 0–100 km/h 11,7 s Tank/Kraftstoff 53 l/Diesel Getriebe/Antrieb Sechsgang man./Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4556/1823/1505 mm Kofferraumvolumen 476-1516 l Leergewicht/Zuladung 1404/496 kg Sportlich arbeitet auch die Bremse, jedoch beschweren sich einige Besitzer über ein zu schnelles Ansprechen. Das kennen wir auch vom aktuellen– ist wohl Markenphilosophie. Wie auch das straffe Fahrwerk, das sich beim Testwagen immer noch so anfühlt, als würde es mehr als die 120 PS vertragen. Zum Schrecken der linken Spur reicht es gewiss nicht, doch der kleine Duratorq­-Antrieb gefällt mit Laufruhe und Sparsamkeit. Aus vorangegangenen Tests wissen wir: Mehr als sechs Liter Diesel benötigt der Selbstzünder nur selten. Dazu gilt der Motor als robust. Einige Besitzer beklagen in Foren übergesprungene Zahnriemen aufgrund blockierter Umlenkrollen – Einzelfälle und kein typisches Problem des Motors. Der Tausch des Zahnriemens steht übrigens alle zehn Jahre oder 180.000 Kilometer an. Bei solch hohen Laufleistungen kann es dann auch mal vorkommen, dass sich der Motor beim Lastwechsel verschluckt und es zwischendurch zu Aussetzern kommt. Ursache dafür können die Injektoren sein. Solche Symptome kommen allerdings bei vielen modernen Dieselmotoren vor. Der Tausch eines Injektors dauert beim 1.5 TDCi in der Werkstatt knapp drei Stunden. Und der Stückpreis liegt bei saftigen 317 Euro. Unser Spar­-Tipp: Injektoren in der Werkstatt ausbauen und an an einen Fachbetrieb für Einspritzdüsen schicken lassen. Dort können die Injektoren zerlegt, überholt und in einem Prüfstand getestet werden. Dauert etwas länger, doch die Rechnung fällt am Ende übersichtlicher aus.

Focus als ein faires Angebot. Schließlich ist trotz seiner problematischen Vorgeschichte kein größeres Investment nötig, um den Kombi auf Vordermann zu bringen. Der Focus steckt halt was weg! Gebrauchter Ford Focus im Test zur Galerie Fazit: Der Testwagen beweist: Ein Focus hat große Nehmerqualitäten. Nach dem Tausch der Reifen wäre der Diesel-Kombi wieder fit für weitere Torturen. Angesichts der Solidität stimmt auch der Preis. Kosten Unterhalt Testverbrauch 5,4 l D/100 km CO2 144 g/km Inspektion 200-320 Euro Haftpflicht (17)* 534 Euro Teilkasko (21)* 106 Euro Vollkasko (16)* 404 Euro Kfz-Steuer (Euro 6) 148 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine (AT) 865 Euro Anlasser 522 Euro Wasserpumpe 610 Euro Zahnriemen 572 Euro Nachschalldämpfer 436 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 614 Euro Bremsscheiben und -klötze 475 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; **Preise inkl. Arbeitslohn und 16 Prozent MwSt. Wer mehr Leistung möchte, und das empfiehlt sich insbesondere bei häufigen Fahrten im Hängerbetrieb, der sollte zum 2.0 TDCi greifen. Der leistet 150 oder 185 PS und verfügt über mindestens 100 zusätzliche Nm. Preislich gibt es auch den 2.0 TDCi mit Euro-­6­-Norm (ab November 2014) zum moderaten Preis. Modelle von 2016 mit unter 150.000 Kilometern starten bei 8500 Euro. Angesichts von Alter, Ausstattung, Laufleistung und Zustand betrachten wir sogar die knapp 8000 Euro für unseren etwas geschundenenals ein faires Angebot. Schließlich ist trotz seiner problematischen Vorgeschichte kein größeres Investment nötig, um den Kombi auf Vordermann zu bringen. Dersteckt halt was weg!Der Testwagen beweist: Einhat große Nehmerqualitäten. Nach dem Tausch der Reifen wäre der Diesel-Kombi wieder fit für weitere Torturen. Angesichts der Solidität stimmt auch der Preis.