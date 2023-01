Was für ein Luxus: Sitzheizung hinten, Drei-Zonen-Klima, Matrix-LEDs und sensorgesteuerte, elektrisch aufschwingende Heckklappen – vor ein paar Jahren waren das Features, die wir bestenfalls in der Oberklasse erwartet hätten. Aktuell sind es tatsächlich Auszüge aus den Preislisten dieser zwei Kandidaten: Ford Focus Turnier und VW Golf Variant.

Die kompakten Kombis bieten also nicht nur viel Platz, sondern auch viel Ausstattung zum durchaus fairen Preis. Ja, im Testwagentrimm werden bei beiden um die 40.000 Euro fällig – günstig geht anders. Doch die SUV-Alternativen Kuga und Tiguan kommen auf jeden Fall noch mal teurer. Wo gibt es also den besten Gegenwert fürs Geld?

Aufgehübscht: Ford lässt das Logo in den Kühlergrill wandern, die Scheinwerfer des Focus stehen jetzt etwas horizontaler.

Dem Focus haben die Kölner gerade ein Update verpasst. Lässt sich von außen leicht erkennen, die Front wirkt nun ruhiger, die Ford-Pflaume steckt im Grill statt wie ehemals obendrüber. Die neuen Scheinwerfer stehen etwas horizontaler, bieten gegen 1150 Euro Aufpreis einen blendfreien Fernlichtassistenten. Was funktioniert, gelegentlich allerdings etwas hektisch wirkt. Im Golf gibt's die Technik zwar auch, ist aber zurzeit nicht konfigurierbar.

Richtig interessant wird's im Innenraum. Dabei hat sich am Platz für die Passagiere nichts verändert. Hier muss sich der Focus noch immer knapp hinter dem VW einreihen, dessen Sitze außerdem mehr Halt bieten. Hinten fällt im VW zudem der Einstieg noch leichter.

In Details wirkt der VW durchdachter als der Ford: Seine Assistenzsysteme machen den Eindruck, besser miteinander vernetzt zu sein.

Bei den Laderäumen, der Kombi-Paradisziplin, liegen beide volumenmäßig gleichauf. Der Focus bietet mit 635 bis 1653 Litern minimal mehr als der Golf mit 611 bis 1642 Litern. Subwoofer in der Reserveradmulde klauen jeweils ein paar Liter. Dafür haben uns aber sowohl das B&O-System im Ford als auch die Harman-Kardon-Anlage im VW gut gefallen – da scheppert nix.

Ford gefällt mit guter Bedienbarkeit



Neu im Cockpit des Focus ist das gesamte Infotainment. 13,2 Zoll misst nun die Bildschirmdiagonale des zentralen Screens, dem es allein durch seine schiere Größe etwas schwerfällt, sich ins Cockpit zu integrieren. "Gelöscht" haben die Kölner das analoge Tastenfeld für die Klimabedienung, die gibt es nun digital und permanent eingeblendet am unteren Bildschirmrand.

VW setzt weiter auf sensitive Touchflächen



Der Golf hat andere Probleme, und die heißen sensitive Touchflächen. Deren Bedienung bleibt auch mit Übung frustrierend – jedem Jetzt-hab-ich's-raus-Moment folgt eine versehentliche Eingabe und abschließend die Zahlung von 50 Cent in die Schimpfwörterkasse.

Im Golf herrscht große Ruhe



Die Stunde des Golf schlägt auf der Straße. Er rollt mit 1,5-Liter-Benziner, DSG und wie Ford mildhybridisiert zum Test – eine Kombination, die richtig Freude macht. Der Vierzylinder gibt sich im Teillastbereich beinahe lautlos, das Getriebe verwaltet seine sieben Gänge ruckfrei. Beim gemütlichen Dahinrollen erinnert das an ein E-Auto.

Das im R-Line mit sportlicher Grundabstimmung versehene adaptive Fahrwerk spreizt weit, allenfalls kleine Kanten wie Gullideckel nimmt der Golf nicht ganz so gelassen wie der Focus. Bemerkenswert ist außerdem, wie still es in der Kabine zugeht: Beim VW haben wir bei 160 km/h bescheidene 71 Dezibel gemessen, beim Focus 74 Dezibel. Selbst bei Vollgas (224 km/h) wird es nicht richtig laut.