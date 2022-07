Kompaktklasse mit Benzinern und zum Selberschalten? Diese Gleichung klingt irgendwie verstaubt und nach längst vergangenen Zeiten. Doch auch wenn es nicht mehr ganz dem Zeitgeist entspricht, sprechen wir hier zur Abwechslung mal nicht über Ladezeiten, Batteriespeichergrößen und Reichweiten-Angst, sondern von Spritverbrauch, Getrieben und vom Fahren an sich. Und das können Kia Ceed VW Golf und Ford Focus ganz hervorragend.

Letzteren haben die Kölner just aufgefrischt, spendierten ihm ein überarbeitetes Infotainment-System mit gewaltigem Touchdisplay und arg reduzierter Schalterlandschaft. Ja, die Klimabedienung übernimmt der große Schirm gleich mit. Finden wir nicht so gut, weil oft komplizierter. Und da ist der Focus keine Ausnahme.

Immerhin (und anders als im Golf) sind die wichtigsten Parameter wie Temperatur, Lüftungsstufe sowie Sitzheizung permanent am unteren Rand eingeblendet. Klassischer macht es der Ceed, der nach wie vor auf eine separate Klimaeinheit setzt. Generell gibt es viel mehr Schalter im Kia , doch die lassen sich gut bändigen, alles andere als eine Herausforderung.

Golf-Infotainment zeigt sich stark verbessert

"Okay, Ford ", schon signalisiert die Technik mittels rotierender Helix seine Achtsamkeit. Doch schon kurz darauf erweist sich das System als begriffsstutzig. Einige Straßennamen logt der Rechner prompt als nächstes Navi-Ziel ein, andere wiederum auch nach dreimaliger Wiederholung nicht.

Zoom Focus, Golf und Ceed (v.l.n.r.) – drei starke Kompakte, die sich im Test einen harten Wettkampf liefern.



Bei Verwirrung betet das System stumpf herunter, was alles geht. Leider deutlich weniger als bei den Spracherkennungen von Kia und VW . Insbesondere der Golf-Rechner zeigt sich in Sachen Verständigung und Verarbeitungszeit stark verbessert. Dazu arbeiten seine vielen Assistenten besonders geschliffen.

Zoom Mit dem ST-Fahrwerk liegt der Focus satt auf der Straße. Bringt leichte Einbußen beim Komfort, bereitet aber auch am meisten Spaß beim Fahren.





Beispiel Verkehrsschilderkennung: Die klappt tadellos, rechtzeitig vor der Ortseinfahrt wird die Geschwindigkeit angepasst. Auch im Focus übernimmt der Tempomat die erkannte Geschwindigkeit. Nur leider viel zu spät, was das System im Grunde überflüssig macht.

Qualität: Ford Focus sichtbar einfacher ausgeschlagen

In Sachen Qualität bleibt der Ford weiterhin hinter Kia und VW. Er ist sichtbar einfacher ausgeschlagen, gut erkennbar an der labberigen Kofferraumverkleidung. Gravierender jedoch die überraschend weich gepolsterten Vordersitze. Die seitlichen Wangen, nur durch Schaum konturiert, geben in Kurven spürbar nach.

FAHRZEUGDATEN Ford Focus 1.0 EcoBosst Hybrid Kia Ceed 1.5 T-GDI VW Golf 1.5 TSI Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei U/min Abzweigung Abzweigung Nm bei U/min Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2* Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Ottopartikelfilter Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung Dreizylinder, Turbo, Mildhybrid vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 999 cm³ 114 (155)/6000 240/2500 (System) 211 km/h Sechsganggetriebe Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 215/50 R 17 V Continental SportContact 5 7 x 17" 118 g/km 5,2 l 52 l Super Serie 68 dB(A) 1100/670 kg 90 kg 392–1354 l 4392/1979/1440 mm 2700 mm 28.950 € 33.450 € Vierzylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 1482 cm³ 117,5 (160)/5500 253/1500 210 km/h Sechsganggetriebe Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 225/45 R 17 V Michelin Pilot Sport 4 7 x 17" 132 g/km 5,8 l 50 l Super Serie 66 dB(A) 1410/600 kg 75 kg 395–1291 l 4325/2055/1447 mm 2650 mm 24.790 € 30.880 € Vierzylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Zahnriemen 1498 cm³ 110 (150)/5000 250/1500 224 km/h Sechsganggetriebe Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 225/40 R 18 Y Bridgestone Potenza S 005 7,5 x 18" 131 g/km 5,8 l 45 l Super Serie 68 dB(A) 1500/660 kg 80 kg 381–1237 l 4284/2073/1491 mm 2619 mm 30.635 € 37.485 €



Das massivere Gestühl im Ceed kann das besser, noch eine Spur ergonomischer gestaltet sind die Sitze im Golf. In Verbindung mit der tollen Sitzposition ist der VW klar der Langstreckentauglichste.

Die 150 bis 160 PS starken Benziner können selbst in kleinen SUV schnell überfordert wirken. Unsere drei 1,3 Tonnen leichten Kompakten bringen die Verbrenner dagegen äußerst schwungvoll in Bewegung. Auch im langsameren Ford (trotz des mit 19 PS boostenden E-Motors) kommt nie das Gefühl von Untermotorisierung auf.

Zoom Golf-Stärken: effektive, gut dosierbare Bremse, tolles Verstellfahrwerk, kleinster Wendekreis und die komfortsteigernde Parameterlenkung.





Einbußen bei der Laufkultur sind ebenfalls nicht zu befürchten. Sein gut gedämmter und sämig laufender 1,0-Liter-Dreizylinder stellt zu den Vierzylindern keinen Nachteil dar. Beim Verbrauch allerdings auch keinen Vorteil: Vom Hubraumschwächsten und zudem mit Mildhybridsystem ausgestatteten Antrieb hätten wir uns mehr als 0,1 (Golf) respektive 0,2 Liter Testverbrauch-Vorteil erhofft.

Der neue Focus mag kurvige Strecken

Auch auf der Sparrunde kann sich der Kölner nicht absetzen. Dafür nervt das System mit unvorhersehbarem Rekuperationsverhalten. Gefühlt hängt der Wagen bei Gaswegnahme ein bis zwei Rasten in der elektrischen Parkbremse. Ein echter Vorteil dagegen: der seidenweiche Motorstart dank Riemenstartergenerator.

Zoom Ceed: Der nominell Stärkste im Feld hängt seine beiden Konkurrenten bei Beschleunigung und Durchzug ab.





Kurvige Strecken bereiten im Focus auch aufgrund des straffen ST-Fahrwerks den größten Spaß. Doch auch der zurückhaltendere VW mit seiner besonders agilen und rückmeldungsfreudigen Parameterlenkung gefällt. Zudem legt der Golf mit seinem vielstufigen Verstellfahrwerk den elegantesten Spagat zwischen hart und zart hin. Der eher weich gefederte, aber stößiger ansprechende Ceed kann da ebenfalls nicht mithalten.

Zoom Falsch machen kann man bei diesen drei Kandidaten wenig. Focus, Golf und Ceed gefallen beim Fahren, liefern souverän ab.



Bei den Kosten dreht der Kia dafür den Spieß fast um. Nicht nur der Preis ist heiß, sieben Jahre Garantie bringen sieben Extra-Punkte und die besseren Wiederverkaufschancen, also weitere Punkte. Vom bis dahin bis auf einen Punkt herangerückten Focus setzt er sich so wieder ab, rückt dem Golf bis auf vier Punkte auf die Pelle. So viel Auto für so wenig Geld – diese Gleichung kommt garantiert nie aus der Mode.

Ergebnis nach Punkten