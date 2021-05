Aber schon der GT hat 449 PS und ist wahlweise mit Sechsgang-Handschaltung oder gegen Aufpreis mit einer Zehngang-Automatik zu haben. Mit einem Einstiegspreis von 49.300 Euro kratzt das V8-Coupé gerade so an der 50.000-Euro-Marke. Im Leasing gibt es den Mustang GT aktuell zu attraktiven Konditionen!

Ford Mustang GT mit Zehngang-Automatik (Basispreis ab 52.300 Euro) für 389 Euro brutto monatlich angeboten. Besonders interessant: Es handelt sich bei diesem Angebot um einen Leasingdeal für Privatleute, der ohne Anzahlung berechnet ist. Die Laufzeit ist mit 48 Monaten angegeben, die Freikilometer betragen 10.000 pro Jahr. Wer mehr fahren will, sollte vor Vertragsabschluss ein größeres Kilometerpaket anfragen oder sich darauf einstellen, 19 Cent pro Mehrkilometer bezahlen zu müssen. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich) Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) wird der(Basispreis ab 52.300 Euro) fürangeboten. Besonders interessant: Es handelt sich bei diesem Angebot um einen Leasingdeal für, derberechnet ist. Dieist mitangegeben, die. Wer mehr fahren will, sollte vor Vertragsabschluss ein größeres Kilometerpaket anfragen oder sich darauf einstellen, 19 Cent pro Mehrkilometer bezahlen zu müssen.

Gesamtleasingkosten von rund 20.000 Euro



Zusätzlich zu den monatlichen Raten kommen einmalig noch happige 1190 Euro brutto für die Überführungskosten sowie günstige 30 Euro für die Zulassung obendrauf. Unterm Strich liegen die Gesamtleasingkosten in vier Jahren somit bei 19.892 Euro brutto (389 Euro x 48 plus 1190 Euro plus 30 Euro). Das ist viel Geld, aber immerhin muss sich der Leasingnehmer in diesem Fall auch keine Sorgen um den Wertverlust bezüglich eines Wiederverkaufs machen. Begleitet von einem bulligen V8-Sound sprintet der Mustang GT dank der Zehngang-Automatik in 4,6 Sekunden auf 100 km/h.

Klimatisierte Vordersitze und Navigationspaket inklusive