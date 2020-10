Optisch nimmt der Sportwagen Elemente des ersten Mach 1 von 1969 auf.Schwarze Zierstreifen an den Seiten und natürlich in der Mitte der Motorhaube sind auch beim neuen Mustang Mach 1 Pflicht. Größere Lufteinlässe in der Front und der Diffusor des Shelby GT500 mit vier darin eingelassenen Endrohren runden das Bild ab. Außerdem sorgt der Diffusor für 22 Prozent mehr aerodynamischen Abtrieb als beim regulären Mustang GT. Ein mächtiger Frontsplitter erzeugt den richtigen Anpressdruck an der Vorderachse.Ein Heckflügel sorgt für die richtige Balance der Aerodynamik-Maßnahmen. Den passenden Sound steuert eine eigens entwickelte Sport-Abgasanlage mit aktiver Klappensteuerung bei. Serienmäßig steht das Auto auf neuen, 19 Zoll großen Fünfspeichen-Felgen.

Im Innenraum fällt der weiße Knauf der Sechsgang-Schaltung auf.

Der Innenraum des Mustang Mach 1 hebt sich vor allem in Details von der regulären Version ab. Das 12,3 Zoll große digitale Cockpit wurde technisch überarbeitet, die neuen Zierleisten in dunklem Aluminium am Armaturenbrett, die speziellen Einstiegsleisten und der weiße Schaltknauf fallen wahrscheinlich nur Kennern auf. Ledersitze mit weißen Ziernähten sollen an den Ur-Mach-1 erinnern. Sie sind in der ersten Reihe serienmäßig belüftet und beheizt. Wie bei den meisten limitierten Sondermodellen trägt auch dieses eine spezielle Plakette am Armaturenbrett, die die Produktionsnummer zeigt.