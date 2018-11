50 Jahre nach dem Film "Bullitt" mit Steve McQueen hat Ford im Sommer 2018 eine gleichnamige Sonderedition des Ford Mustang herausgebracht. Der auf der NAIAS in Detroit vorgestellte Mustang ist bereits das dritte Bullitt-Sondermodell . Der Lack in "Montana-Grün Metallic" entspricht dem des berühmten Filmautos. Ansonsten steht noch die Farbe "Iridium-Schwarz Mica" zur Auswahl. Beim Mustang Bullitt hat Ford die Chromzierleisten und Embleme im Vergleich zum Serienmodell reduziert: Chrom rahmt lediglich den schwarz abgesetzten Kühlergrill und die vorderen Scheiben ein. Als Hinweis auf das Sondermodell prangt der Bullitt-Schriftzug auf dem Heck. Unter der Haube steckt der Fünfliter-V8, im Sondermodell leistet er 460 PS und 529 Nm maximales Drehmoment. Ein manuelles Sechsganggetriebe überträgt die Kraft auf die 19-Zoll-Räder. Für den richtigen Sound sorgt eine serienmäßige Klappen-Auspuffanlage. 52.500 Euro kostet der limitierte Mustang Bullitt – allerdings ist das Sondermodell bereits ausverkauft.

Wie im Film: Den Schaltknauf ersetzt eine weiße Billardkugel.

Auch im Innenraum gibt es eine Parallele zum Filmauto: Den Schaltknauf ersetzt eine weiße Billardkugel. Das Dunkelgrün wird hier wieder aufgegriffen. Ziernähte in dieser Farbe verschönern Armaturenbrett, Türtafeln und Mittelkonsole. In derselben Farbe ist auch der Recaro-Schriftzug auf die Sportsitze gestickt. Im 12 Zoll großen digitalem Cockpit hinter dem beheizten Lederlenkrad erscheint beim Starten statt des Pony-Logos ein Bullitt-Motiv – natürlich auf dunkelgrünem Hintergrund. Nicht ganz so gelungen sind das Hartplastik im Cockpit, die nicht immer über jeden Zweifel erhabene Verarbeitung und die gewöhnungsbedürftigen virtuellen Instrumente, die giftgrün erstrahlen. Die grafische Anmutung des Infotainments erreicht nicht das Niveau der deutschen Konkurrenz. Für das Sondermodell lässt Ford einiges an Ausstattung springen. Das Bullitt-Elektronik-Paket ist Serie und beinhaltet Navigation, Memory-Funktion für Sitz- und Spiegeleinstellung, ein erweitertes Soundsystem sowie einen Totwinkelwarner mit Querverkehrsassistent. Zusätzlich ist ein adaptives Fahrwerk an Bord.