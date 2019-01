Vorstellung: Der GT500 sieht noch aggressiver aus als der GT350

Detroit Auto Show (14. bis 27. Januar 2019). So aggressiv sieht ein Topmodell aus! Diese Front lässt alle wissen, dass hier über 700 PS am Start sind. 709 PS aus einem 5,2 Liter großem Kompressor-V8 brodeln, wurde die Optik des GT500 gegenüber dem schwächeren GT350 nochmals deutlich verschärft. Breitere Schürzen an der Front und ein großes Shelby-Emblem im zweigeteilten Kühlergrill sollen anderen Verkehrsteilnehmern Respekt einflößen. Der große Lufteinlass auf der Motorhaube trägt ein abnehmbares Lamellengitter und soll für eine ideale Luftzufuhr sorgen. An der Unterkante der Frontschürze sind geschwärzte Aerodynamik-Bauteile angebracht. Der GT500 rollt immer auf 20 Zoll großen Rädern, zur Wahl steht nur das Material: Leichtmetall oder noch leichtere Kohlefaser. Am Heck trägt der Power-Mustang serienmäßig einen größeren Spoiler, sein hinterer Diffusor besteht aus neuen Verbundwerkstoffen.

Innenraum: Hartplastik, Carbon und Alcantara

Der Einstieg in den Shelby GT500 fällt etwas schwer, denn die Recaro-Sitze haben hohe Seitenwangen. Wenn man sich aber erst mal in den 700-PS-Mustang eingefädelt hat, ist die Bestuhlung optimal. Passform und Seitenhalt wirken zumindest im Stand sehr gut. Allerdings könnte die Sitzposition für ein derart sportlich ausgelegtes Auto etwas tiefer ausfallen. Schön ist das leicht geschüsselte Lenkrad mit Alcantara-Bezug. Auf dem Pralltopf schaut einem ehrfurchtgebietend das Shelby-Logo, die Kobra, entgegen. Ein 12-Zoll-Display ersetzt analoge Instrumente. Trotzdem sind die Tuben, in die das Display eingebettet ist, klassisch gestaltet. Das Carbondekor und das glatte Hartplastik der Mittelkonsole sind nicht zu hundert Prozent zeitlos und wertig, aber wer schaut sich beim Fahren in einem 700-PS-Muscle-car schon die verbauten Materialien an?

Der runde Gangwahlhebel will nicht so richtig zum brutalen Äußeren des GT500 passen. Eine manuelle Handschaltung ist noch nicht komplett ausgeschlossen. Viel lieber möchte man doch den Klang des 5,2-Liter-V8-Kompressors genießen. Dieses Vergnügen kann noch verstärkt werden, wenn man die Klappen der Auspuffanlage per Tastendruck öffnet. Etwas aus der Zeit gefallen ist der Gangwahldrehknopf, der irgendwie nicht in den Mustang passen will. Ein althergebrachter Gangwahlhebel hätte deutlich besser zum GT500 gepasst. Wesentlich stimmiger ist da die GT500-Plakette vor dem Beifahrerplatz. Die meisten Fahrzeugfunktionen werden über ein acht Zoll großes Zentraldisplay mit Touchfunktion bedient. Für Musikgenuss sorgt eine hochwertige Anlage von Bang & Olufsen.

Motor: Über 700 PS und ein flinkes Doopelkupplungsgetriebe