Da unter der Haubeaus einembrodeln, wurde die Optik des GT500 gegenüber dem schwächeren GT350 nochmals deutlich verschärft. Breitere Schürzen an der Front und ein großes Shelby-Emblem im zweigeteilten Kühlergrill sollen anderen Verkehrsteilnehmern Respekt einflößen. Der große Lufteinlass auf der Motorhaube trägt ein abnehmbares Lamellengitter und soll für eine ideale Luftzufuhr sorgen. An der Unterkante der Frontschürze sind geschwärzte Aerodynamik-Bauteile angebracht. Der GT500 rollt immer auf 20 Zoll großen Rädern, zur Wahl steht nur das Material: Leichtmetall oder noch leichtere Kohlefaser. Am Heck trägt der Power-Mustang serienmäßig einen größeren Spoiler , sein hinterer Diffusor besteht aus neuen Verbundwerkstoffen.