Ford Ranger, Isuzu D-Max, Nissan Navara, Toyota Hilux: Test, Motor, Preis

Dicke Brocken: D-Max, Hilux, Navara und Ranger strecken sich jeweils auf rund 5,30 Meter Länge. ©Olaf Itrich / AUTO BILD



Seitschafft eine neue Rechtslage Klarheit. Ist der Pick-up in den Papieren, wird er auch als solcher besteuert, also. Punkt. Dennoch bleiben Pick-ups zwiespältig. Wer nur densieht oder das reichliche Metall fürs Geld, wird ein solches Fahrzeug womöglich schnell leid:, hinten arbeiten an Postkutschen erinnernde(Ausnahme: Nissan), gern in Tateinheit mit, die dasauf Betonfugen in eineversetzen. Auf unebener Fahrbahn ist bei allen diesespürbar zwischen williger Vorder- und bockiger Hinterachse. Alle unsere Testkandidaten bieten rund, eine gewisse Steifigkeit der Hinterhand liegt in der Natur der Sache. Alle vier haben diesen Pick-up-Zitterich, der Ford Ranger weniger, dermehr.