Ganzjahresreifen-Test 2022: 195/55 R 16*

Vergleich mit Winter- und Sommerreifen



Auf nasser Piste und bei sommerlichen Temperaturen müssen sich diean den Qualitäten des Sommerreifens messen lassen. Außer bei den Aquaplaningtests, bei denen der Nässespezialist Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 die besten Reserven bietet, hat der Sommerreifen erwartungsgemäß stets die Nase vorn. Auf nahezu gleichem Niveau ist man auch mit den knackig einlenkenden und sportlich agierenden Kandidaten von Vredestein, Hankook, Dunlop und Bridgestone unterwegs. Weniger gut läuft es für Nexen und Toyo, deren Alleskönnern es beim Bremsen und in Kurven am rechten Grip mangelt.

Kosten und Nachhaltigkeit



Bei den Kosten spielt der reine Kaufpreis nur eine untergeordnete Rolle. Das wichtigste Kriterium ist dagegen die Laufleistung. Sie bestimmt, nach wie vielen Kilometern die gesetzliche Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern in den Hauptprofilrillen erreicht ist. Mit gigantischen 72.000 Kilometern liegt der Nexen dabei weit vorn. Der bislang bei der Kilometerleistung als Maß der Dinge geltende Michelin landet dagegen auf dem drittletzten Platz, wenn auch mit immer noch ordentlichen knapp 44.000 Kilometern. Als teuerster Reifen in diesem Vergleich rutscht er mit dem ebenfalls abgeschlagenen Continental auch bei der Kostenkalkulation pro 1000 Kilometer auf die letzten Plätze.

Goodyear Vector 4Seasons wird Testsieger



Weniger Abrieb, weniger Kraftstoffverbrauch, weniger Ressourcenverbrauch, geringere Lärmbelastungen und kürzere Transportwege – nach der Umsetzung dieser Kriterien haben wir die Kandidaten aus unserem Ganzjahresreifentest analysiert und die einzelnen Punkte bewertet. Die Kilometerlaufleistung, eine möglichst geringe Menge an Reifenabrieb, die sich daraus ergibt, und der Kraftstoffverbrauch sind dabei die ausschlaggebenden Eigenschaften. Am Ende macht der Vector 4Seasons von Goodyear das Rennen – ein überzeugender Beleg dafür, dass sich Spitzenleistungen der Fahrdynamik und Engagement für die Umwelt nicht ausschließen.

So hat AUTO BILD getestet

Alle Kandidaten müssen sich zunächst über die Bremsprüfung für den Hauptteil des Tests qualifizieren. Mit jedem Reifen wird auf nasser und trockener Piste aus Tempo 100 gebremst. Sind beide Bremswege in Summe länger als 99 Meter, kommt ein Reifen nicht in die nächste Testrunde – er ist dann zweite Liga. Im Hauptteil des Tests geht es mit den 15 Finalisten zunächst auf die Südhälfte des Planeten. In den neuseeländischen Alpen finden wir auf dem SHPG-Testgelände bei -5 Grad optimale winterliche Testbedingungen. Sommerliche 22 Grad herrschten dagegen bei unseren Nass- und Trockentests, die wir auf dem ATP-Testgelände in Papenburg und auf dem Wachauring in Österreich durchführen.