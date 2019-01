(dpa/cj/jr) Auch 2019 werben die Autohersteller um umweltbewusste Neuwagenkäufer, die Umtauschbemühungen in Sachen alte Diesel gehen weiter. Während eher kleinere Marken wie Fiat, Alfa Romeo oder Jeep ihre Prämienaktion beendeten, bieten viele große Hersteller weiterhin eine Umtauschprämie von mehreren Tausend Euro beim Neuwagenkauf an. Allen voran die Volkswagen-Marken: Sowohl VW als auch Audi, Skoda und Seat weiten ihre Wechselprämie auf ganz Deutschland aus. Einige Hersteller setzen eine (verlängerte) Frist, bei anderen gilt das Angebot bis auf Widerruf. Neuer Schwung für die von der Bundesregierung ausgehandelte Maßnahme, deren Erfolg bislang überschaubar war: Laut "Spiegel" wurde die Prämie in der zweiten Phase seit Oktober 2018 nur 27.000-mal in Anspruch genommen. Um die Luft in Großstädten spürbar zu bessern und damit Fahrverbote zu vermeiden, müssten bis Sommer 2020 rund 1,5 Millionen ältere Diesel aus dem Verkehr gezogen worden sein.

Hohe Förderung in 14 Städten und Regionen

Diese 14 Städte und Umgebung wurden als besonders luftbelastet und damit förderungswürdig identifiziert. Kiel (Bundesland Schleswig-Holstein), Hamburg (Hamburg), Bochum, Düsseldorf, Düren, Köln (Nordrhein-Westfalen), Limburg an der Lahn, Darmstadt (Hessen), Heilbronn, Ludwigsburg, Backnang, Stuttgart, Reutlingen (Baden-Württemberg), München (Bayern). Mit den Umtauschprämien will die Bundesregierung neben Hier ist eine Übersicht über die Umtauschprogramme der Hersteller: In 14 deutschen Städte-Regionen mit der größten Luftbelastung wird der Umtausch alter Diesel besonders gefördert. Dies sind:(Bundesland Schleswig-Holstein),(Hamburg)(Nordrhein-Westfalen),(Hessen),(Baden-Württemberg),(Bayern). Mit den Umtauschprämien will die Bundesregierung neben Umrüstung von Euro-4- und Euro-5-Fahrzeugen Kaufanreize für abgasreduzierte Fahrzeuge schaffen. Auf diesen Schritt hatten sich die Spitzen von CDU/CSU und SPD beim Dieselgipfel Anfang Oktober 2018 geeinigt, um so Fahrverbote zu vermeiden. Im Gegenzug sagten die deutschen Autobauer dem Bund zu, "ein Tauschprogramm mit attraktiven Umstiegsprämien oder Rabatten" anzubieten.

Umtauschprämie: Audi

Audi hat Ende Januar sein bis 30. April 2019 geltendes Wechselprämienangebot auf ganz Deutschland ausgeweitet. Unabhängig von Marke und Modell des alten Fahrzeugs mit Abgasnorm Euro 4 und 5 gibt es 2000 bis 9000 Euro Bonus beim Neukauf eines Autos mit Euro 6. Bei jungen Gebrauchtwagen beträgt er 75 Prozent der Neuwagenprämie. Alternativ dazu gibt es bei den Ingolstädtern eine Umweltprämie mit bis zu 10.000 Euro Vorteil bei Abgabe eines Autos der Abgasnorm Euro 1 bis 4. Die Staffelung: ● Audi A1 Sportback: 2000 Euro Wechselprämie/3000 Euro Umtauschprämie (junge Gebrauchte, Werksdienstwagen, Vorführwagen: 1500/2250 Euro) ● Q2 und Q3: 3000/4000 Euro (2250/3000 Euro) ● A3 (Limousine, Sportback, Cabrio) und TT (Coupé, Roadster): 4000/5000 Euro (3000/3750 Euro) ● A4 (Limousine, Avant, allroad), A5 (Sportback, Coupé, Cabrio) und Q5: 7500/8500 Euro (5625/63750 Euro) ● A6 (Limousine, Avant, allroad) und A7 Sportback: 8000/9000 Euro (6000/6750 Euro) ● Q7, Q8 und A8: 9000/10.000 Euro (6750/7500 Euro), Audi e-tron: 8000 Euro Wechselprämie

Umtauschprämie: BMW

Halter von BMW- oder Mini-Dieseln mit Euro 4 oder Euro 5, die ihr mindestens zwölf Monate auf sie zugelassenes Fahrzeug in Zahlung geben, können eine Umweltprämie+ erhalten: 6000 Euro für Kauf oder Leasing eines Neuwagens, wenn dieser ein BMW i3, ein Plug-in-Hybrid oder ein Euro-6-Neufahrzeug (Erstzulassung) ist. Für junge Gebrauchte gilt eine Umweltprämie+ in Höhe von 4500 Euro. Die Aktion gilt rückwirkend vom 1. Oktober bis Ende 2019, allerdings nur bei Vorlage einer Berechtigung zur Teilnahme in den 14 betroffenen Städte-Regionen.

BMW fördert nur den Kauf von Neuwagen, die maximal 130 Milligramm CO2 auf 100 Kilometer ausstoßen. Dazu gehört auch der 630d Gran Turismo. Für diese Modelle gibt's außerhalb der Städte-Regionen weiterhin eine Umweltprämie: BMW zahlt 2000 Euro beim Erwerb eines BMW Neuwagens oder 1500 Euro für einen Vorführwagen oder jungen Gebrauchten, wenn dieser maximal 130 Gramm CO2 pro Kilometer ausstößt. Heißt: Nicht alle Modelle aller Baureihen werden gefördert, nur die sparsamen! Grundsätzlich gilt das Angebot für folgende Modelle: BMW 1er (3- und 5-Türer) • BMW 2er Coupé, Cabrio, Active Tourer und Gran Tourer • BMW 3er Limousine, Touring und Gran Turismo • BMW 4er Coupé, Cabrio (420d) und Gran Coupé • BMW 5er Limousine und Touring • BMW 630d Gran Turismo • BMW 7er • BMW x1 • BMW X3 sdrive 18d, xdrive 20d • BMW X5 xDrive40e iPerformance • BMW i3 • BMW i8.

Voraussetzung: Das alte Dieselfahrzeug wird beim Händler in Zahlung gegeben, das neue stößt maximal 130 mg/km CO2 aus.

Voraussetzung: Das alte Dieselfahrzeug wird beim Händler in Zahlung gegeben, das neue stößt maximal 130 mg/km CO2 aus.

Laufzeit der Aktion: bis 31. Dezember 2019 (nur Euro 5)

Umtauschprämie: Daimler (Mercedes, Smart)

Mercedes zahlt Dieselbesitzern aus den 14 besonders belasteten Städte-Regionen bei Kauf eines neuen Mercedes mit Benzin-, Diesel- oder Hybridantrieb der Abgasnorm Euro 6d-TEMP oder Euro 6c typenabhängig bis zu 10.000 Euro. Wer einen gebrauchten Mercedes kauft, hat Aussicht auf bis zu 5000 Euro Prämie. Auch Euro-5-Fahrzeuge können eingetauscht werden. Wie Daimler nun auch offiziell verkündete, gibt es folgende Regelung für Neuwagen: S-Klasse (Limousine, Maybach Limousine, Coupé, Cabriolet) und GLS 10.000 Euro, die Mittelklasse mit E-Klasse (Limousine, T-Modell, Coupé, Cabriolet), CLS, GLE (Coupé und SUV) und V-Klasse 6000 Euro und die Kompaktklasse mit A-Klasse, B-Klasse, CLA (Coupé, Shooting Brake), X-Klasse und GLA 3000 Euro. Bei den Gebrauchten gibt es für S-Klasse, E-Klasse und GLS 5000 Euro, für den Rest 3000 Euro. Teilnahmeberechtigt sind private und gewerbliche Kunden, die Aktion läuft "bis auf Weiteres", so Daimler.

Weiterhin bietet Mercedes Regionen-unabhängig Besitzern alter Dieselfahrzeuge eine Umtauschprämie von 2000 Euro, wenn sie ein neues Mercedes-Benz-Fahrzeug (Ausnahmen möglich) kauften. Für einen Smart gibt es 1000 Euro. Mercedes zahlt dabei einen Wertausgleich für das alte Fahrzeug. Diesen bestimmt ein Gutachten von TÜV oder Dekra. In Deutschland gilt die Umtauschprämie zudem beim Erwerb eines Mercedes-Gebrauchtwagens, der die Euro-6-Norm erfüllt (Diesel/Benziner, Plug-in-Hybrid), und zwar in Höhe von 1500 Euro.

Voraussetzung hierfür: Die Prämie bekommen Besitzer von Diesel-Autos aller Marken mit den Abgasnormen Euro 1 bis Euro 5, wenn der Halter einen neuen oder gebrauchten Mercedes-Diesel mit Euro 6, einen Plug-in-Hybrid oder einen Smart kaufte. Die alten Autos mussten mindestens sechs Monate auf die aktuellen Besitzer zugelassen sein.

Umtauschprämie: Ford

Ford erweitert sein Umweltbonus-Programm auf Euro-5-Fahrzeuge. Bis zu 8000 Euro zahlen die Kölner maximal.

Für diese Modelle gibt's Prämien: • Ford Ka+: 1500 Euro • Ford Tourneo Courier: 2500 Euro • Ford Fiesta: 3000 Euro • Ford EcoSport: 4000 Euro • Ford Tourneo Connect: 3400 Euro • Ford B-Max: 4000 Euro • Ford Kuga, C-Max und Grand C-Max: 5000 Euro • Ford Mondeo: 5500 Euro • Ford Focus (Vorgängermodell): 6500 Euro • Ford Mondeo Hybrid: 7300 Euro • Ford Edge, S-Max und Galaxy: 8000 Euro.

Voraussetzung: Gleichzeitige Verschrottung eines Autos der Norm Euro 1 bis 5 Diesel-Pkw, der mindestens seit sechs Monaten auf den aktuellen Halter zugelassen ist. Nur bei teilnehmenden Händlern.

Umtauschprämie: Hyundai

Die Koreaner bieten bis zum 31. März 2019 einen sogenannten Green Deal in Höhe von bis zu 10.000 Euro für die Inzahlungnahme eines Diesel Euro 1-5 und den Kauf eines neuen Hyundai mit Euro 6d-TEMP-Technologie. Die Umtauschprämie beträgt genau 2500 Euro für den Hyundai i10, 3000 Euro für den Kona und ix20 Space, 4000 Euro beim i20 und Tucson, 5000 Euro beim Erwerb eines neuen H-1 Travel, i30 oder Ioniq Hybrid und 10.000 Euro beim neuen Hyundai i40 Kombi Space. Die Aktion ist bis zum 31. Dezember 2018 befristet und auf teilnehmende Händler beschränkt.

Umtauschprämie Jaguar Land Rover

Seit Mitte November 2018 investiert auch Jaguar Land Rover mit einer Umtauschprämie in die "Diesel-Wechselbörse". Die Briten bieten noch bis zum 31. März 2019 bis zu 11.000 Euro bei der Abgabe eines Altfahrzeuges der Norm Euro 1 bis 5 (egal welcher Marke) und dem Kauf eines Neuwagens – und zwar deutschlandweit. Dieser ist dann – ob Diesel oder Ottomotor – mit einem WLTP-zertifizierten Antrieb nach Euro 6-TEMP versehen. Das Umtauschprämien-Programm von Jaguar Land Rover ist in vier Klassen gestaffelt. 6000 Euro gibt es für einen Jaguar XE und E-Pace, einen Land Rover Discovery Sport und Range Rover Evoque. 7000 Euro sind es beim Jaguar XF, XF Sport Brake, F-Pace, Land Rover Discovery und Velar, 8000 Euro für Jaguar F-Type und Range Rover Sport sowie 11.000 Euro für die Flaggschiffe Jaguar XJ und Range Rover.

Umtauschprämie: Mazda

Mazda hat seine "Skyactiv"-Wechselprämie aufleben lassen, benannt nach der hauseigenen Effizienztechnologie. Sie reicht bis 6000 Euro. Die Bedingungen für Privat- und Gewerbekunden bei allen teilnehmenden Händlern: Sie müssen ein Altfahrzeug beliebiger Marke mit Dieselnorm Euro 1 bis 5 verschrotten lassen und einen Mazda als Neuwagen, Vorführwagen oder mit Tageszulassung mit Euro 6d-TEMP erwerben. Bei etwas jüngeren Fahrzeugen mit Euro 4 oder 5 ist auch eine Inzahlungnahme möglich. Bei einem neuen Mazda2 gibt es 3200 Euro Erlass, beim CX-3 4000 Euro. Der Mazda3 wird 4500 Euro günstiger, der CX-5 5000 Euro, beim Mazda6 gibt es die höchste Prämie: 6000 Euro. Der Roadster MX-5 ist von der Aktion, die bis zum 31. März 2019 verlängert wurde, ausgenommen.

Umtauschprämie: Mitsubishi

Mitsubishi zahlt zwar keine Diesel-Umtauschprämie, bietet aber jedem Kunden des Plug-in-Hybrid Outlander (regulär ab 39.990 Euro) einen Preisvorteil von 8.000 Euro. Dieser setzt sich zusammen aus dem staatlichen Anteil der Elektro-Kaufprämie in Höhe von 1500 Euro für Hybridfahrzeuge und einem Bonus von Mitsubishi in Höhe von 6500 Euro.

Laufzeit der Aktion: auf unbestimmte Zeit verlängert

Umtauschprämie: Nissan

Nissan legt seinen sogenannten Diesel-Deal wieder auf. Beim X-Trail gibt es 5000 Euro Eintauschprämie, beim Qashqai bis zu 4000 Euro, bei einem neuen Juke bis zu 3500 Euro und einem Micra bis zu 3000 Euro. Gilt für alte Diesel mit Euro 1 bis 5 bis zum 31. März 2019. Das bisherige Auto mit Selbstzünder muss mindestens sechs Monate auf den Kunden zugelassen sein, der teilnehmende Händler muss es ankaufen. Etwas tricky wirbt Nissan zudem mit bis zu 5400 Euro beim Tausch eines alten Diesels gegen einen mit Strom fahrenden Leaf, allerdings ist hier die Elektro-Umweltprämie (je zur Hälfte) von Bund und Hersteller einbegriffen.

Umtauschprämie: Opel

Auch Opel bietet eine Art Abwrackprämie – mit ähnlichen Bedingungen wie bei Volkswagen. Nach Verschrottung eines alten Diesels mit Euro 1 bis 4, egal welcher Marke und welcher Regionalität, gibt es bis zu 8000 Euro Umweltprämie beim Kauf eines Neu-, Vorführ- oder Testwagens mit der modernen Abgasnorm Euro 6d-TEMP. Alternativ können Besitzer eines Selbstzünders mit Euro 4 oder 5 in den genannten 14 besonders belasteten Regionen ihren alten Opel in Zahlung geben, den Restwert und die Prämie in gleicher Höhe wie bei der Verschrottung kassieren. Für die Inanspruchnahme ist allerdings ein Schreiben des KBA nötig. Wann dieses verschickt wird, ist offen. Am meisten Geld gibt Opel beim Kauf eines Insignia: 8000 Euro. Grandland X, Zafira, Astra und Mokka X werden mit je 6000 Euro gefördert, der Crossland X mit 4000 Euro. Adam und Corsa werden mit Umtauschprämie 3500 Euro günstiger, der Combo Life um 3000 Euro und der Kleinstwagen Opel Karl um 2000 Euro günstiger. Das Prämienangebot gilt laut Opel "bis auf Weiteres".

Umtauschprämie: Renault

Bis zu 10.000 Euro Umweltprämie können Besitzer eines Euro-1- bis Euro-5-Diesels bei Renault für den Kauf eines neuen Autos, unabhängig von der Antriebsart, bekommen. Sie müssen sechs Monate im Besitz des Altfahrzeugs sein und den Wagen beim Neukauf in Zahlung geben. Voraussetzung ist, dass der alte Diesel mindestens sechs Monate auf den Besitzer zugelassen ist. Die Höhe der Prämie richtet sich nach dem Wert des Neufahrzeugs.

Diese Diesel-Wechselprämien bietet Renault: 10.000 Euro beim Kauf eines neuen Renault Espace, Talisman oder Koleos • Renault Scénic: 5000 Euro; Renault Kadjar: 5000 Euro; Renault Mégane: 5000 Euro; Renault Captur: 4000 Euro; Renault Clio: 3000 Euro; Renault Twingo: 2000 Euro; Renault Zoe: 3000 Euro + 5000 Euro Elektrobonus.

Laufzeit der Aktion: Gültig bei Abschluss eines Kaufvertrags bis 28. Februar 2019

Umtauschprämie: Seat

Die spanische VW-Tochter Seat zahlt bei Inzahlungnahme eines Euro-4- oder Euro-5-Dieselfahrzeugs sowohl für Neuwagen als auch junge Gebrauchte diese Wechselprämien (Euro 4 und 5; zusätzlich zum Restwert des Altfahrzeugs) und Umweltprämien (Verschrottung Euro 1 bis 4): ● Seat Mii: 500/1500 Euro ● Neuer Ibiza: 1500/2500 Euro ● Arona: 2000/3000 Euro ● Ateca, Tarraco und Cupra Ateca: 2500/3500 Euro ● Leon, Leon Cupra und Toledo: 4000/5000 Euro ● Alhambra: 7000/8000 Euro. Alle Angebote gelten vom 24. Januar bis 30. April 2019 bundesweit.

Umtauschprämie: Skoda

Die Umweltprämie bei Skoda gilt für Kunden, die ein Neufahrzeug oder einen jungen Gebrauchtwagen mit Dieselantrieb nach Euro 6-Norm erwerben und dabei ein Auto einer beliebigen Marke mit Diesel Euro 1 bis 4 zur Verschrottung zurückgeben. Höhe: bis zu 7500 Euro. Nur Fahrzeughalter aus den 14 besonders belasteten Städten und angrenzenden Landkreisen können für Neuwagen unter allen Antriebsarten wählen. Für die Besitzer jüngerer Euro 4- oder Euro 5-Dieselfahrzeuge bietet Skoda bei Inzahlungnahme zusätzlich zum Restwert eine Wechselprämie von bis zu 6500 Euro an, wenn sie auf einen Skoda mit Benzin- oder Dieselantrieb der Abgasnorm Euro 6 umsteigen: ● Skoda Citigo: 500/1500 Euro ● Fabia, Scala und Karoq 1500/2500 Euro ● Kodiaq und Rapid 2500/3500 Euro ● Octavia 4000/5000 Euro ● Superb 6500/7500 Euro.

Laufzeit der Aktion: bis 30. April 2019 (bundesweit).

Umtauschprämie: Toyota

Die Japaner zahlen Privatkunden seit dem 1. Juli und noch bis zum 28. Februar 2019 einen Diesel-Eintauschbonus von bis zu 5000 Euro für Vollhybride: Toyota Yaris: 2800 Euro, Toyota C-HR: 3800 Euro, Toyota Auris, Auris Touring Sports und RAV4: 5000 Euro.

Voraussetzung: Abgabe des alten, mindestens sechs Monate auf den Halter zugelasssenen Dieselfahrzeugs der Euronormen 1 bis 6.

Umtauschprämie: Volvo

Einfach, aber effektiv geht Volvo vor: Die Schweden gewähren allen privaten und gewerblichen Einzelkunden generell fünf Prozent Nachlass auf den Bruttopreis des Neuwagens oder jungen Gebrauchten – zusätzlich zu allen bestehenden Verkaufsprogrammen. Allerdings ist der Kundenvorteil jeweils auf 10.000 Euro begrenzt, die Aktion gilt auch nur in den 14 beschriebenen Städteregionen. Das Altfahrzeug muss ein Diesel der Schadstoffklassen Euro 1 bis Euro 5 sein, die Rede ist nur von Inzahlungnahme und nicht von Verschrottung. Der Umstieg erfolgt auf ein neues, sauberes Euro 6d-TEMP-Modell mit einem Diesel-, Benzin- oder Plug-in-Hybrid-Antrieb. Die Aktion gilt bis auf Widerruf.

Umtauschprämie: VW

Der Volkswagen-Konzern wendet bei allen Marken ein zweigeteiltes Modell an, das seit Ende Januar und bis zum 30. April 2019 im gesamten Bundesgebiet gilt. So gibt es eine Wechselprämie für alte Diesel Euro 4 und 5 bei Inzahlungnahme des Fahrzeugs (auch Restwert wird berechnet) und Kauf eines Neu- oder Jahreswagens. Zudem können Besitzer von Dieseln der Schadstoffklasse 1 bis 4 ihr Auto verschrotten lassen und beim Neuerwerb eine Umweltprämie kassieren. Auch dies gilt für Jahreswagen. Bei VW staffelt sich die Dreingabe bei allen teilnehmenden Händlern wie folgt: ● VW Up und e-Up: 500 Euro Wechselprämie/1500 Euro Umweltprämie ● Polo: 1500/2500 Euro ● T-Roc: 2000/3000 Euro ● Tiguan, Tiguan Allspace: 3000/4000 Euro ● Golf, e-Golf, Golf Sportsvan, Golf Variant, Touran: 4000/5000 Euro ● Passat, Arteon, Sharan, Touareg: 7000/8000 Euro. Achtung: Die Prämienhöhe für Jahreswagen beträgt für die Modelle Golf, e-Golf, Golf Sportsvan, Golf Variant, Touran, Passat Limousine und Passat Variant 75 Prozent, für die übrigen Modelle 50 Prozent der jeweiligen Neuwagen-Prämie. Die Antriebsart des jeweiligen Neuwagens ist frei wählbar, nur die Umweltprämie für Neuwagen gilt bei Kunden außerhalb der Schwerpunktregionen ausschließlich für neue Diesel. Bei Jahreswagen stehen generell alle Antriebsarten zur Auswahl, die Prämienhöhe beträgt dabei für Golf, e-Golf, Golf Sportsvan, Golf Variant, Touran, Passat Limousine und Passat Variant 75 Prozent, für die übrigen Modelle 50 Prozent der jeweiligen Umweltprämie für Neuwagen.