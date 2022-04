Das muss ihr erst mal einer nachmachen: Noch keinen Meter gefahren – und alle lieben sie. Die Mannschaft ist heiß auf die Honda CB 650 R, die Kollegen freuen sich schon auf Ausfahrten mit der Dauertest-Maschine. Weil sie hinreißend aussieht, und weil sie einen Nerv trifft.

Die neue Honda CB 650 R wird für eine ganze Weile unser Gast sein. Sie soll im Dauertest von AUTO BILD MOTORRAD zeigen, wie der Motor den Alltag wegsteckt, wer mit ihr wie klarkommt und was sich in Sachen Zuverlässigkeit, Verbrauch , Bremsen- oder auch Reifenverschleiß tut.

Gleichzeitig sammeln wir reichlich Fahreindrücke und Tourenberichte. Ganz bewusst haben wir die RH08 – so der Typcode der nackten Maschine – ausgesucht. Honda bezeichnet diese Art als Neo Sports Cafe.

Zoom Runde Sache: Scheinwerferform klassisch, helles LED-Innenleben topmodern.





Die CB 650 R bedient den derzeit so angesagte Retrotrend. Dabei ist sie nicht die blasse Kopie einer ihrer Ahnen, sondern strahlt Eigenständigkeit und Modernität aus.

Mit ihren 95 PS gehört die Honda zu den typischen Vertretern der Mittelklasse – eine Option auf die A2-Drosselung mit 48 PS ist hier positiver Nebeneffekt. Ihre Anlagen versprechen ohnehin eine aufschlussreiche Sammlung an Endrücken. Der wache Vierzylinder dürfte sowohl sportlich-beherzte Fahrten mögen als auch stressarmes Cruisen oder ausgedehnte Touren.

Zoom Voll im Griff: 180/55-17er-Hinterreifen, dazu Traktionsregelung – letztlich erstklassiger Grip auf trockener Straße.



Für Reiseunternehmungen wollen wir die Honda mit einem Gepäcksystem und Tankrucksäcken bestücken. Außerdem geplant: ein großer Verbrauchsreport. Wann fängt die Honda an zu trinken, bei welchen Gelegenheiten ist sie besonders sparsam? Schließlich ist der Vierzylinder zum Modelljahr 2021 penibelst nach Euro 5-Norm gesäubert – bei so viel Weiß in der Weste soll doch auch der CO2-Wert im Rahmen bleiben. Bis dahin darf sie erst mal hinreißend aussehen und einen Nerv treffen.

Honda CB 650 R im Dauertest: die ersten Eindrücke

Lars Hänsch-Petersen

"Die Honda ist ein VW Golf auf zwei Rädern. Jeder kann sie auf Anhieb bedienen. Spitze! Die Sitzhöhe von 810 mm passt gut zu meinen relativ kurzen Beinen. Die feinfühlige Vorderradbremse lässt sich mit zwei Fingern bedienen. Nur an ein Tankpad hat keiner gedacht. Ohne kratzen die Jackenknöpfe unschön am Lack."

Mirko Menke

"'Candy Chromosphere Red' heißt die schöne Farbe, die unser Dauertest-Bike CB 650 R kleidet. Die Urenkelin der CB 600 F Hornet ist für die Fahrt durch den Stadtverkehr zur Arbeit genauso geeignet wie für flotte Runden auf kurvigen Landstraßen. Der Vierzylinder bleibt in allen Lagen kultiviert. Ein gelungenes Alltagsmotorrad." (Bike-Neuheiten für 2022)

Zoom Eins für alles: Cockpit digital, Drehzahlmesser in analoger Optik, Warnlampen als klare Hinweise.





Matthias Moetsch

"Die CB 650 R zeigt klassischen Stil, ohne sich retromäßig anzubiedern. Markanter Rundscheinwerfer, prominent präsentierte Technik samt kunstvoll geschwungenem Auspuffkrümmer – super! Der nähmaschinenhafte Vierzylinder liegt mir mehr als Zwei- oder Dreizylinder . Sitzposition und Kniewinkel sind für mich (1,79 m) nicht optimal."

Jan Horn

"In dieser Hubraum- und Leistungsliga ist im Grunde so ziemlich jede Motorbauform vertreten. Einzylinder, V2, Dreier in Reihe – alles da. Aber nichts hätte besser in dieses Motorrad gepasst als der klassische 650er-Reihenvierer von Honda. Mit ihm pocht in der CB ein angenehm universelles Vierzylinder-Herz. Es kennt samtiges Summen im Teillastbereich, zeigt gleichzeitig im untertourigen Drehzahlabschnitt mit Stolz, dass hier eine echte Maschine mit Stahl und Stärke im Innenleben malocht und windet sich mit Vergnügen fünfstelligen Drehzahlregionen entgegen. Spätestens dann spürt man die versprochenen 95 PS sehr deutlich.

Zoom Ganz frisch: gerade eben eingefahren, Verschleiß null – Start frei zum Dauertest!



Federung, Führung durchs Fahrwerk, Bremsen, Sitzkomfort und -position der CB 650 R liegen im unauffälligen Bereich, die Schaltung arbeitet sehr sauber, und das modern gezeichnete Cockpit informiert tadellos. Kurzum: In unserem neuen Dauertest-Kandidaten dominiert die Maschine das Fahrgefühl. Der Motor ist präsent, das Fahrverhalten verbindlich. Für mich passt's bestens. Ob das so bleibt, werden die nächsten Monate zeigen."

Mehr zur Dauertest-Honda lesen Sie in der nächsten Ausgabe.

Technische Daten und Preis: Honda CB 650 R