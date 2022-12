Nun, glaubt Hummer-Mutter GM, ist die Zeit reif für eine Rückkehr. Der technischen Mode folgend als reine Elektromarke. Das allein schon verhindert ein militärisches Comeback. Aber als Statussymbol taugt der Hummer heute auch mit E-Motoren. Weil es gleich drei sind (zwei an der Hinter-, einer an der Vorderachse), weil die in der Version 3X zusammen glatte 1000 PS leisten. Und weil der neue Hummer optisch fast der alte Hummer ist. Der war zwar meist ein SUV , aber weil der Trend zu E-Pick-ups geht ( Ford , Rivian, Tesla ), hat auch der Hummer EV eine, wenn auch kurze, Ladefläche.

Wir fahren also den E-Hummer durch Los Angeles und ernten bewundernde Blicke. Denn noch sieht man ihn selten, der Verkauf hat gerade erst begonnen. Mindestens 110.295 Dollar (plus Steuern) muss der Fan auf den Tisch legen. Und weil es noch kaum welche gibt, verleiht die kalifornische Luxus-Mietwagenfirma Black & White den Hummer EV für 1500 Dollar am Tag. Plus Versicherung. Er ist fast durchgehend gebucht. "Hey, it’s still a Hummer", sagt Mietwagen-Manager Dan und grinst so breit, wie das Auto ist.