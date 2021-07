Der Hyundai i20 hat sich als feste Größe im Kleinwagen-Segment etabliert. Ganz frisch auf dem Markt ist die Sportskanone i20 N : Mit 204 PS aus einem 1,6-Liter-Turbomotor tritt er an, um Polo GTI und Ford Fiesta ST Konkurrenz zu machen. In 6,2 Sekunden geht's laut Hyundai auf Tempo 100, bei 230 Km/h ist erst Schluss. Die Kraftübertragung übernimmt stets ein Sechsgang-Handschaltgetriebe, ein Verstell-Fahrwerk wie beim großen Bruder i30 N gibt es aber nicht. Wen das nicht stört, der kann den i20 N derzeit mit ordentlich Rabatt ordern. Über carwow.de sindmöglich! Allerdings schmälern die Überführungskosten den Rabatt um ein paar Hundert Euro.

Überaus umfangreich fällt die Serienausstattung beim i20 Naus: Voll-LED- Scheinwerfer , digitales Cockpit, Sitzheizung und Rückfahrkamera sind immer an Bord. Hyundai verlangt dafür 24.990 Euro.Das Performance-Modell bietet noch mehr Rennsport für die Straße: Eine mechanische Differenzial-Sperre für die Vorderachse sorgt für mehr mehr Grip in engen Kurven, zudem sind eine Klimaautomatik und sogar Sitzheizung hinten in den 2000 Euro Aufpreis für das Paket enthalten. Bei der Performance-Version lässt sich über carwow.de das meisten Geld sparen:(Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsrechner