Mit dem Ioniq 5 hat Hyundai nicht nur einen der schärfsten Gegner des VW ID.4 im Programm, die Koreaner haben auch. Mit diesem Feature lädt das Elektroauto seine Batterie in 18 Minuten zu 80 Prozent, 100 Kilometer Reichweite sind sogar in nur fünf Minuten nachgeladen. Das konnten vorher nur Oberklasse-Autos wie der Porsche Taycan . Die maximale Reichweite liegt je nach Batterie und Antrieb bei 362 bis 485 Kilometern. Mit so viel Technik ist der Ioniq 5 natürlich nicht ganz günstig: Die Preise beginnen vor Abzug der Förderprämie für Elektroautos bei 41.900 Euro.