erist vor allem eines: anders. Dasist in seiner Klasse nämlich noch einzigartig und macht dieeinigermaßen bezahlbar. Auch optisch gehen die Koreaner eigene Wege; ebenso beim Innenraum, wo fürstliche Platzverhältnisse versprochen werden. Ob das stimmt, hatnachgeprüft. Wir verraten, was den Ioniq 5 sonst noch so speziell macht!

Der kleine, schwarze Längsbalken in der Fahrzeugmitte zeigt beim Laden den momentanen Akkustand an. ©Hyundai Motor

Bilder lügen nicht, heißt es. Beim Ioniq 5 tun sie das irgendwie schon: Mit seinem langenden kurzen Überhängen und dem Retrodesign erinnert er proportional an Kompaktklässler der 80er-Jahre. Live ist er dann aber enorm viel größer, als er auf Fotos wirkt. An der Front stechen dieins Auge – ihre U-Form ist überall am Auto wiederzufinden. Darunter erstrecken sich zahllose feine, längs angeordnete LED-Streifen quer übers Fahrzeug, die bei ausgeschaltetem Licht unsichtbar werden. Der mittige, schwarze Längsbalken zeigt beim Aufladen den Akkustand an. Im unteren Teil der Frontschürze sitzen zweiJe nach Kühlluftbedarf des Antriebs können sie sich öffnen oder schließen, wodurch auch der cw-Wert verbessert wird. Denselben Zweck haben dieund die markanten Einkerbungen in den Radhäusern. Letztere sollen von den Rädern erzeugte Luftverwirbelungen bestmöglich ableiten.