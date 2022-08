Dass Hyundai versteht, worauf es bei Elektroautos ankommt, dürfte spätestens seit dem Kona Elektro klar sein. Das aktuelle Elektro-Topmodell der Elektro-Submarke Ioniq , der Ioniq 5 , lässt in Vergleichstests sogar die deutsche Konkurrenz hinter sich. Das liegt zum einen natürlich an der alltagstauglichen Reichweite des Stromers, zum anderen an der sinnvollen Ausstattung zu einem vergleichsweise kleinen Preis. Bereits für 43.900 Euro (die Umweltprämie wurde hierbei noch nicht berücksichtigt) ist das Basismodell mit einem 125 kW starken Elektromotor und Heckantrieb zu haben. Die 58-kWh-Batterie sorgt für eine maximale Reichweite von 384 km (WLTP). Im Leasing gibt es den E-Koreaner mitunter noch günstiger!