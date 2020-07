Trotz ähnlicher Optik teilt der Grenadier keinerlei Gleichteile mit dem Defender.

Die Firma. Ursprünglich wollte Firmengründer Jim Ratcliffe den alten Defender in Lizenz weiterbauen, inklusive der originalen Produktionsanlagen. Jaguar Land Rover (JLR) machte der Unternehmung aber einen Strich durch die Rechnung. Also heuerte Ratcliffe ein Team von Entwicklern an und startete von vorn. Jetzt hat Ineos das finale Design des Grenadier präsentiert. Die Optik ähnelt stark dem Vorbild.Die Ähnlichkeit ist so stark, dass JLR laut Automobile Mag offenbar rechtlich gegen das Design vorging – allerdings erfolglos.