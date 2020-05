D

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Kia Ceed

ann kam der Tag, an dem ein Kia Ceed 1.4 T-GDI den Golf überholte: erster Platz im AUTO BILD-Vergleichstest . Das war 2018, seitdem sagt keiner mehr: Kia? Kauft man nur wegen sieben Jahren Garantie ! Nee, Freunde. Kia kann auch anders, die sind richtig gut geworden. Und da sind wir uns bei AUTO BILD einig: Kaum ein anderer Hersteller lernt so schnell dazu wie die Koreaner, keiner stellt schneller Fehler ab. Merken wir regelmäßig. Kritik AN Kia, Anruf VON Kia: Was können wir besser machen? Und dann rücken sogar die Ingenieure an, wollen unsere Meinung hören.