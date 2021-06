"dreimonatige Probefahrt" gemietet und ausgiebig getestet werden: im Rahmen eines unverbindlichen Auto-Abos. Ohne eine hohe Einmalzahlung kann der ProCeed drei Monate gefahren werden und nach dieser Mindestvertragslaufzeit monatlich zurückgegeben werden. In der monatlichen Rate sind bis auf die Tankkosten bereits alle Gebühren wie Zulassung, Dass Kombis mehr sein können als nur praktische Familienfahrzeuge, zeigt unter anderem der Kia ProCeed . Statt des kastenartigen Designs setzt der Koreaner auf eine sanft abfallende Dachlinie. Wer diese Shooting Brake genannte Variante einmal testen möchte, muss nicht gleich den vollen Kaufpreis investieren. Denn der Kia ProCeed kann jetzt ganz einfach für einegemietet und ausgiebig getestet werden: im Rahmen eines. Ohne eine hohe Einmalzahlung kann der ProCeed drei Monate gefahren werden und nach dieser Mindestvertragslaufzeit monatlich zurückgegeben werden. In der monatlichen Rate sind bis auf die Tankkosten bereits alle Gebühren wie Zulassung, Versicherung (Vollkasko mit 750 Euro Selbstbeteiligung), Kfz-Steuer, Service und Wartung enthalten – auch die saisonal empfohlenen Reifen sind inklusive.

ViveLaCar (Kooperationspartner von AUTO BILD) bietet derzeit den ProCeed in der Ausstattungsvariante GT Line an (Listenpreis: 34.365 Euro). Preislich startet das flexible Auto-Abo bereits ab 271,90 Euro pro Monat. Auf die dreimonatige Mindestlaufzeit gerechnet, fallen so Gesamtkosten von weniger als 820 Euro an. Lediglich die Kosten für das Tanken kommen hinzu. Derzeit gibt es auch die deutschlandweite Lieferung des Fahrzeugs für nur einen Euro dazu.

ProCeed mit variablen Freikilometern



Bevor man angesichts der attraktiven monatlichen Rate das Abo blind bucht, sollte man sein eigenes Fahrverhalten genau analysieren. Denn in der günstigsten Rate von 271,90 Euro brutto sind monatlich lediglich 200 Freikilometer enthalten. Für Pendler ist das wahrlich keine Option. Doch es gibt eine simple Lösung: ViveLaCar bietet für den ProCeed insgesamt sechs unterschiedliche Pakete zwischen 200 und 2500 Kilometer pro Monat an. Je größer die Anzahl an Freikilometern, desto höher ist allerdings auch die monatliche Rate. Bei 500 Kilometer im Monat werden für den Kia bereits 494,90 Euro fällig, das XXL-Paket mit 2500 km belastet das Konto mit 709,90 Euro im Monat. Ein Vorteil im Vergleich zum Leasing: Die Pakete können monatlich gewechselt und damit perfekt an den eigenen Bedarf angepasst werden. Das garantiert maximale Flexibilität und eine gute Kostenübersicht. (Das sind die Vorteile des Auto-Abos)

Sportlicher Kombi mit 140 PS