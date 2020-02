Letzter! Und zwar abgeschlagen. So sah es aus für den alten Corsa in seinem letzten Vergleichstest. Das war im Oktober 2017 – und auch kein Wunder. Denn der Opel basierte noch auf der Technik des Fiat Punto. Jetzt tritt hier deran. Der steht auf der, wie sie zum Beispiel auch der Peugeot 208 verwendet. Opel gehört seit 2017 zu PSA,also. Ganz allein sind die beiden anderen übrigens auch nicht unterwegs, derteilt sich Technik mit dem Nissan Micra, dermit dem Hyundai i20.

Der neuewirkt mit dem breiten,, dem flachen Aufbau und derfast schon schneidig. Auch das Cockpit ist ernsthaft und ansehnlich gebaut, die großen Analog-Rundinstrumente lassen sich gut ablesen. Denkennen wir von Peugeot, hier wie dort gilt: Derreagiert verzögert, die Bedienungs-Icons sind viel zu klein. Vorn und hinten bietet der Corsa etwa so viel Platz wie der Renault, der Kia ist merklich geräumiger. Vorn fällt noch einmit eng stehenden Pedalen auf – mit breiten Tretern bekommt man Probleme. Und derist, selbst für diese Klasse,. Erwachsene sitzen ungemütlich, daran hat auch die tief montierte Rückbank mit kurzer Auflage ihren Anteil. Derschluckt, im Kia sind es 325 und im Renault sogar 391 Liter.

Allerdings stört imdie besondersvon 27 Zentimetern – da werden sich die Bandscheiben aber freuen. Wie im Opel fehlt ein höhenverstellbarer Ladeboden. Der Clio ist, die Instrumente lassen sich einwandfrei ablesen, das war ja bei Renault nicht immer so. Der 7-Zoll-Touchscreen verfügt über eine schöne Grafik – und über eineals der Opel-Bildschirm. Dasdes Clio ist vorn völlig ausreichend, hinten ist es, ähnlich wie im Corsa, erstaunlich eng und. Die Rückbank ist noch flacher über dem Boden montiert als im Corsa. Der klar Beste beim Raumangebot ist der Kia. Das gilt besonders für den Fond. Es ist nicht so, dass man sich hier verlaufen könnte –sind aber anständig untergebracht und sitzen bequem. Derist klar und, solide verarbeitet. Und wie stets ist die Bedienung selbsterklärend. Eine Wohltat.Angetrieben wird der Kia von einem. Der hat miteinen Leistungsvorsprung vor den 100-PS-Aggregaten der Konkurrenz. Den spielt er auch aus,, wirkt eine Spur lebendiger. Er läuft etwas lauter als Corsa und Clio, klingt kernig, Dreizylinder eben. Wichtiger: Im Test verbrauchte er mitüber einen Liter mehr als Corsa (5,9) und Clio (5,7 Liter).

Französischer Preisbrecher: Für den Renault Clio im Testtrimm werden 17.840 Euro fällig.

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Kia Rio

Abgestimmt hat Kia den Rio ganz, mit einer. Allerdings könnte die Federung sensibler reagieren, er rollt relativ hart ab. Das kann der Clio besser. Derals die beiden anderen, fährt gemütlicher, lässt sich nicht zu Hektik anstiften. Schon gar nicht mit der betont. Derfügt sich da gut ins Bild. Der bleibt leiser als Opel und Kia, fühlt sich im Vergleich aberan. Als Einziger hier kommt der Clio nur mit. Ungewöhnlich, zumal der fünfte Gang zu lang für das kleine Triebwerk übersetzt ist. Derhat mit 1,2 Litern den Vorteil des größeren Hubraums und zieht wirklich auch am kräftigsten durch. Derbleibt wie der Kia nicht wirklich leise, klingt, hängt gut am Gas. Das Fahrwerk hat Opel dazu passend ausgelegt. Der Corsa liegt, nimmt Querfugen energisch, fährt sich leicht und handlich. Diespricht direkt an, arbeitet. Runde Sache.In Testwagen-Konfiguration steht derin der Liste, derfolgt mit. Wie stets bei Kia mit sieben Jahren Garantie. Denberechnet Renault mit günstigen