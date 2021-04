DerSo lautet das Fazit nach unserer Testfahrt mit dem Crossover. Klingt verlockend, mit etwas Ausstattung landet man allerdings schnell in Preisregionen von deutlich über 30.000 Euro. Es gibt aber auch einen anderen Weg als Kauf, Leasing oder Finanzierung. Im Auto-Abo bei ViveLaCar (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es einen Kia XCeed in der zweithöchsten Ausstattung "Xdition"monatlich. Darin sind alle Kosten außer Tanken enthalten. Wer zwischen dem 16. und dem 30. April 2021 ein Abo abschließt, bekommt zudem nochim Wert von

Der Abo-Kia kommt in der besonders auffälligen Farbe "Quantumgelb Metallic". Dieliefert dazu passend gelbe Kontrast-Steppung und Zierteile im Cockpit. Ebenfalls Teil der Ausstattung sind einHeizung für Lenkrad und Sitze und eineWeiter bringt der XCeed das große Infotainment mit Navi und Smartphone-Anbindung sowie zahlreichevom Querverkehrswarner bis zum automatischen Einparkassistenten mit. Bereits serienmäßig gehörenzur Ausstattung. Im Vergleich zum normalen Ceed ist der Crossover nicht nur besser ausgestattet, sondern auch etwas größer. So beträgt dasmitimmerhin 31 Liter mehr.

Die Antriebseinheit besteht aus einem 1,4-Liter-Benziner mit 140 PS und einem Doppelkupplungsgetriebe. Diese Kombination hatte auch der AUTO BILD-Testwagen – mehr Leistung haben wir nie vermisst. Beim angebotenen XCeed handelt es sich um einen Neuwagen mit einem Bruttolistenpreis von über 34.000 Euro. Im ViveLaCar-Abo gibt es ihn schon ab 275,90 Euro monatlich. Wie gehabt, sind in diesem Preis allerdings nur dürftige 200 Freikilometer enthalten. Für 557,90 Euro sind 800 Freikilometer pro Monat zu haben. Das größte Paket beinhaltet 2500 Kilometer für 709,90 Euro.

So bekommen Sie den 200-Euro-Tankgutschein

In denUm Versicherung, Steuern oder Reparaturkosten muss man sich also nicht mehr kümmern (zum Kfz-Versicherungsvergleich) . Eine Startgebühr fällt ebenfalls nicht an, und gegen Bezahlung von einem Euro wird das Auto deutschlandweit vor die Haustür geliefert. Darüber hinaus lassen sich die Kilometerpakete monatlich wechseln, und das Abo kann jederzeit zum Ende des Monats gekündigt werden. Diese Flexibilität und Einfachheit ist denn auch der größte Vorteil gegenüber dem klassischen Leasing. Bei einem Abo-Neuabschlussgibt es außerdem noch einenvon Total obendrauf.