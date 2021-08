R auf auf die Tankstelle, Zapfpistole rein, zahlen, und weiter geht's: Diese einfachen Zeiten sind vorbei. Die klassische Welt der Verbrenner kriegt gerade mächtig Konkurrenz von E-Autos. Und die funktionieren völlig anders, wenn es um die Energieversorgung geht. auf auf die Tankstelle, Zapfpistole rein, zahlen, und weiter geht's: Diese einfachen Zeiten sind vorbei. Die klassische Welt der Verbrenner kriegt gerade mächtig. Und die funktionieren völlig anders, wenn es um diegeht.

schneller, aber auch teurer sind Wallboxen mit 11 oder 22 kW Leistung (öffentlichen Ladepunkten, die über das Mode-3-Kabel eine Leistung von bis zu 43 kW zur Verfügung stellen. Die Ladekönige sind E-Autos mit Gleichstrom-Ladern (DC) an Bord. Um mit DC zu tanken, ist ein CCS- oder CHAdeMO-Anschluss nötig. Diese Systeme laden den Akku derzeit mit bis zu 270 kW in 30 bis 45 Minuten zu 80 Prozent auf. Der Strom fließt dabei durch armdicke Kabel. Die sind aber direkt mit der Station verbunden und müssen nicht im Kofferraum liegen. Viel, aber auchsind so kommt man an 900 Euro Förderung ). Wallboxen müssen vom Elektriker installiert werden, die stärkere Variante braucht zudem das Go vom Stromversorger. Gibt es der Onboard-Lader des E-Autos her, macht so eine Powerstation Sinn, vor allem wenn man kurze Ladezeiten wünscht. Noch schneller geht es an den, die über das Mode-3-Kabel einezur Verfügung stellen. Die Ladekönige sind E-Autos mit(DC) an Bord. Um mit DC zu tanken, ist einnötig. Diese Systeme laden den Akku derzeit mitinzuauf. Der Strom fließt dabei durch armdicke Kabel. Die sind aber direkt mit der Station verbunden und müssen nicht im Kofferraum liegen.

Welche Länge und Form für das Ladekabel?

Vor- und Nachteile: Glatte Kabel sind vielseitig, landen aber gern im Dreck. ©Christoph Boerries lang sollte die Strippe fürs E-Auto sein? Und welche Form sollte sie haben? Glatt oder spiralförmig? Gar nicht so einfach, wie es anfänglich klingt. Kurze Kabel sind leicht und verschwenden keinen Platz im Kofferraum. Liegt aber der Ladeanschluss ungünstig, kann kurz schnell zu kurz sein – und entscheidende Zentimeter fehlen. Besonders dann, wenn eine öffentliche Stromstation von einem Verbrenner zugeparkt ist, davor oder dahinter aber Platz ist. Dann hilft ein extralanges Ladekabel, um an Saft zu kommen. Der Nachteil: Lange Leitungen sind schwer, sperrig und teurer. Außerdem steigt mit der Kabellänge die Verlustleistung. Wiesollte die Strippe fürs E-Auto sein? Und welchesollte sie haben?? Gar nicht so einfach, wie es anfänglich klingt.sindundim Kofferraum. Liegt aber der Ladeanschluss ungünstig, kann kurz schnell zu kurz sein – und. Besonders dann, wenn eine öffentliche Stromstation von einem Verbrenner zugeparkt ist, davor oder dahinter aber Platz ist. Dann hilft ein, um an Saft zu kommen. Der Nachteil: Lange Leitungen sind schwer, sperrig und teurer. Außerdem steigt mit der Kabellänge die

Massiver Leistungsverlust beim E-Auto-Laden möglich

Querschnitt von sechs Quadratmillimetern je Phase. Dabei entsteht pro Meter Kabellänge ein Verlust von ca. drei Watt. Bei dreiphasigen Kabeln gehen also neun Watt verloren. Macht bei einem fünf Meter langen Ladekabel 45 Watt Verlustleistung – also etwa so, als würde während des gesamten Ladevorgangs eine mittelstarke Glühlampe mitbrennen. Nicht dramatisch, für E-Vielfahrer aber wissenswert ( Ein 32-Ampere-Kabel hat einenvon sechs Quadratmillimetern je Phase. Dabei entsteht pro Meterein Verlust von ca. drei Watt. Bei dreiphasigen Kabeln gehen also neun Watt verloren. Macht bei einem– also etwa so, als würde während des gesamten Ladevorgangs eine mittelstarke Glühlampe mitbrennen. Nicht dramatisch, für E-Vielfahrer aber wissenswert ( Preisübersicht für Deutschland und Europa ).

Ladekabel zu Hause eher kurz, mobil lieber länger

Darum: Wer zu Hause lädt, der sollte das Kabel so kurz wie möglich wählen. Für den mobilen Einsatz empfiehlt sich die Faustformel: Breite plus Länge des Autos gleich Kabel-Mindestmaß. Für einen Smart reicht in der Regel ein Vier-Meter-Kabel, bei einem Tesla Model X sollte es dagegen fast doppelt so lang sein. "Im Markt sind Kabellängen von 4 über 7,5 bis zu 10 Metern üblich", sagt Rüdiger Vogel vom Branchenprimus Mennekes.

Spirale oder glattes Kabel?

Spiralkabel zum Laden lassen sich luftig verlegen, sind aber eher selten. ©Sven Krieger Spirale oder glattes Kabel? Letzteres lässt sich leichter am und ums Auto herum verlegen, landet dafür aber gern im Dreck. Spiralkabel ziehen sich immer auf ihr kleinstes Packmaß zusammen und lassen sich luftig verlegen. Allerdings können sie den Lack und Anbauteile des Autos gefährden. "Außerdem verbrauchen sie mehr Material, sind darum teurer und haben höhere Widerstände", so Mennekes-Mann Vogel. Auf dem Markt verlören sie momentan an Bedeutung. Bleibt die Frage der Form:Letzteres lässt sich leichter am und ums Auto herum verlegen, landet dafür aber gern im Dreck. Spiralkabel ziehen sich immer auf ihr kleinstes Packmaß zusammen und lassen sich luftig verlegen. Allerdings können sie den Lack und Anbauteile des Autos gefährden. "Außerdem verbrauchen sie mehr Material, sind darum teurer und haben höhere Widerstände", so Mennekes-Mann Vogel. Auf dem Markt verlören sie momentan an Bedeutung.

Was taugen Billigkabel für E-Autos wirklich?