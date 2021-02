sind, durch die der Strom deutlich schneller fließen kann. Im privaten Raum an einer Wallbox ist eine(400 Volt, 32 Ampere) üblich, an öffentlichen Ladesäulen sindmit bis zu(400 V , 63 A)möglich. Der Typ-2-Stecker wird auchnach seinem deutschen Mitentwickler genannt. Dieser Steckertyp ist inzwischen, nahezu alle großen Hersteller haben einen Typ-2-Anschluss verbaut (eine Übersicht gibt es hier ). Da Elektroautos mitfahren, wird der geladene Wechselstrom von einem internen. Auch Tesla verwendet einen modifizierten Typ-2-Stecker für seine Supercharger, die bislang jedoch nur für eigene Fahrzeuge zur Verfügung stehen.

Mit dem Typ-2-Stecker kommt man in Deutschland beim Laden am weitesten.

Außerdem gibt es zwei Arten von Steckern zum Aufladen per. Derist einemit zwei zusätzlichen Stromkontakten zum Schnellladen. Daher wird er auchgenannt. Mit ihm ist AC- und DC-Laden möglich, üblicherweise mitLeistung. An modernen Schnellladern sind jedoch sogar bis, bei Ultraschnellladern sogarmöglich. In der Praxis sind es jedoch meist(500 V, 100 A).

Viele öffentliche Ladestation sind mit mehreren Steckerarten kompatibel. ©dpa

Grundsätzlich gibt es: Kabel, diesind, Kabel, die fixsind (selten) und Kabel zum Mitführen, die vor dem Ladenwerden müssen. Bei E-Autos üblich sind Mode-2- und Mode-3-Kabel.gibt es in diversen Ausführungen. Sie werden meist beim E-Autokauf, um an einer Haushaltssteckdosezu können. Zur Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladeanschluss ist meist eineintegriert.sind zum Anschluss an eine private Wallbox oder eine öffentliche Ladestation. Die meistenhaben eine Typ-2-Box, das heißt die meisten E-Autobesitzer stecken einein und laden mit. Auch Typ 1 auf Typ 2 ist möglich. Ab 43 kW sind die (schwereren) Ladekabel an Ladestationen fest installiert, genau wie bei den Schnellladern mit Gleichstrom (DC).