Die Lieferzeiten für Neuwagen werden immer länger und bisher ist kein Ende in Sicht. Das Neuwagen-Portal Carwow bietet etwas Abhilfe – jedenfalls noch bis Ende Oktober. Denn bis zum 31.10.2022 laufen die Lagerwagen-Wochen . Und das Beste: Auf den Carwow-Rabatt kommen noch mal bis zu 500 Euro oben drauf! So können bis zu 7900 Euro gespart werden. Auf sofort verfügbare Autos mit weniger als 100 Kilometern auf der Uhr wohlgemerkt! AUTO BILD stellt einige interessante Angebote vor.

Die vierte Generation des Ford Focus fährt bereits seit 2018 auf unseren Straßen. Anfang des Jahres 2022 hat Ford dem Golf-Gegner mit einem Facelift einen frischen und modernen Look verpasst. Modern ist auch der Innenraum: Hier wurde sich für den Focus beim Mustang Mach-E bedient. Und so prangt mittig im Cockpit ein 13,2-Zoll-Display. (Beim Golf 8 sind es serienmäßig 10,25 Zoll).

Der Basis-Focus kommt mit 1,0-Liter-Ottomotor der 125 PS leistet und einem manuellen Sechsgang-Getriebe. Das Top-Modell erkennt man in Ford-Marnier am "ST". oder in diesem Fall: ST X. 280 PS sind drin, ob manuell geschaltet oder automatisch, bleibt dem Kunden überlassen. Doch der Spaß kostet natürlich! Mindestens 42.300 müssen für den Sport-Focus hingelegt werden. Da ist das Vernunftmodell mit einem Basispreis von glatt 30.000 Euro deutlich günstiger. Und über Carwow können noch mal 7900 Euro gespart werden.