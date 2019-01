Lamborghini: Aventador, Hybrid, Technik, E-Motor, V10, V12

aurizio Reggiani macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. "Wenn es mir nach ginge, würden wir an einem hochdrehenden Saugmotor ohne Aufladung festhalten", erzählt der langjährige Lamborghini-Cheftechniker, "aber den gesetzlichen Rahmenbedingungen müssen wir uns stellen. Und das werden wir tun." Die absoluten Stückzahlen des norditalienischen Sportwagenherstellers sind überschaubar und so mussten sich die Techniker mit WLTP-Zyklus nicht derart streng beschäftigen wie die Volumenmarken im und außerhalb des Volkswagen Konzerns. Doch Reggiani weiß, dass auch er bald um den ungeliebten Benzinpartikelfilter nicht herumkommt. Der OPF wie er abgekürzt heißt, kostet Leistung, Elastizität und natürlich auch Motorklang – gerade bei Sportwagen ein schwieriges Unterfangen.

Der V12-Sauger soll in Zukunft von einem E-Motor an der Vorderachse unterstützt werden.

Mittelfristig wird es damit jedoch nicht getan sein. "Ich kann soviel sagen, dass der Nachfolger des Aventador einen V12-Saugmotor behalten wird und eine Elektrifizierung bekommt", lächelt der grauhaarige Italiener gewohnt spitzbübisch. Wie die Elektrifizierung selbst genau aussehen soll, damit hält er sich zurück. Denkbar erscheint jedoch, dass der dann wohl deutlich über 800 PS starke V12-Saugmotor an der Vorderachse mit einem oder zwei Elektromotoren kombiniert wird. Um die Kardanwelle, die die üppige Motorleistung wie bisher partiell an die Vorderachse transferiert, käme man so herum, wie es unter anderem auch der BMW i8 macht. Das würde einiges Gewicht sparen, damit das kommende Topmodell aus Hause Lamborghini nicht noch schwerer wird als ohnehin. Akkupaket und Elektromotor dürften allein über 200 Kilogramm zusätzlich ins Auto bringen. Das ließe sich nur teilweise mit mehr Motorleistung ausgleichen. Anzunehmen, dass der kommende Lamborghini Aventador nach Vorbild von entsprechenden Konkurrenten deutlich mehr als 1000 PS leisten dürfte. Als Plug-in-Version ließe sich der wohl 2021 auf den Markt kommende Aventador II an der heimischen Steckdose oder einer Ladesäule aufladen, sodass der Supersportwagen eine entsprechende Strecke auch rein elektrisch zurücklegen könnte.